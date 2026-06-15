В Україні запрацювала гаряча лінія з питань нових контрактів військовослужбовців

Оператори гарячої лінії нададуть фахові та конфіденційні відповіді щодо низки питань.

Фото: armyinform.com.ua

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Міністерство оборони повідомило, що запрацювала гаряча лінія з питань щодо нових контрактів — номер 1519.

Оператори гарячої лінії надають вичерпні, фахові та конфіденційні відповіді з таких питань:

види контрактів з чіткими термінами служби;

умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців;

базове грошове забезпечення і додаткові виплати;

тривалість відстрочки після завершення строку контракту;

інші теми, пов’язані з військовою службою за контрактом.

«Дзвінки на 1519 безкоштовні з номерів усіх операторів зв’язку на території України», - заявили у Міноборони.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України опублікував Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних Силах України (ЗСУ) та інших складових Сил оборони.

Додамо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

Крім того, військовослужбовці, які не захочуть підписувати нових, запропонованих Міноборони, контрактів, служитимуть до загальної демобілізації.

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