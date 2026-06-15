  1. В Украине

В Украине заработала горячая линия по вопросам новых контрактов военнослужащих

20:44, 15 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Операторы горячей линии предоставят профессиональные и конфиденциальные ответы по ряду вопросов.
В Украине заработала горячая линия по вопросам новых контрактов военнослужащих
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило, что начала работу горячая линия по вопросам новых контрактов — номер 1519.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Операторы горячей линии предоставляют исчерпывающие, профессиональные и конфиденциальные ответы по следующим вопросам:

  • виды контрактов с четкими сроками службы;
  • условия для гражданских кандидатов и действующих военнослужащих;
  • базовое денежное обеспечение и дополнительные выплаты;
  • продолжительность отсрочки после завершения срока контракта;
  • другие вопросы, связанные с военной службой по контракту.

«Звонки на номер 1519 бесплатны с номеров всех операторов связи на территории Украины», — заявили в Минобороны.

Напомним, что Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление о введении контрактов с четкими сроками службы. С 15 июня 2026 года можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и других составляющих Сил обороны.

Добавим, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

Кроме того, военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предложенные Минобороны, будут проходить службу до общей демобилизации. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ контракт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родственники могут получить присужденный умершему моральный вред — Верховный Суд объяснил как

Смерть истца после вынесения решения не препятствует наследованию присужденной моральной компенсации и не является вновь открывшимся обстоятельством.

Иностранцев на военную службу будут принимать без медицинского осмотра и психологического отбора — постановление Кабмина

В Украине утвердили новую систему мотивационных контрактов в секторе обороны.

Кабмин предлагает признать украинскую идентичность одним из приоритетов государственной политики

Правительство пересмотрит подход к национальной и гражданской идентичности в государственной политике.

Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

В Виннице иностранец обучался в колледже, который не имел лицензии: ВС обязал учебное заведение вернуть деньги за обучение

Верховный Суд подтвердил, что учебное заведение не имеет права заключать договор о подготовке иностранца без соответствующей лицензии, а средства, уплаченные по такому договору, подлежат возврату.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]