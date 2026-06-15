В Украине заработала горячая линия по вопросам новых контрактов военнослужащих

Операторы горячей линии предоставят профессиональные и конфиденциальные ответы по ряду вопросов.

Фото: armyinform.com.ua

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Министерство обороны сообщило, что начала работу горячая линия по вопросам новых контрактов — номер 1519.

Операторы горячей линии предоставляют исчерпывающие, профессиональные и конфиденциальные ответы по следующим вопросам:

виды контрактов с четкими сроками службы;

условия для гражданских кандидатов и действующих военнослужащих;

базовое денежное обеспечение и дополнительные выплаты;

продолжительность отсрочки после завершения срока контракта;

другие вопросы, связанные с военной службой по контракту.

«Звонки на номер 1519 бесплатны с номеров всех операторов связи на территории Украины», — заявили в Минобороны.

Напомним, что Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление о введении контрактов с четкими сроками службы. С 15 июня 2026 года можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и других составляющих Сил обороны.

Добавим, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

Кроме того, военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предложенные Минобороны, будут проходить службу до общей демобилизации.

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