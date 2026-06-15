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США и Иран подписали меморандум об открытии Ормузского пролива

20:14, 15 июня 2026
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Меморандум предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады Ирана.
США и Иран подписали меморандум об открытии Ормузского пролива
Фото: aa.com.tr
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Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подписали соглашение между США и Ираном. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, пишет агентство Reuters.

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По его словам, детали меморандума будут обнародованы в течение следующих 24–48 часов, а технические обсуждения начнутся позднее на этой неделе.

Он подчеркнул, что соглашение предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады Ирана.

Официальная церемония подписания также состоится в пятницу, заявил чиновник. Ранее обе стороны говорили, что соглашение подпишут в Швейцарии.

«Вы увидите значительный рост движения в Ормузском проливе, фактически оно уже начинается, и со временем будет постепенно усиливаться», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

«Мы, вероятно, не вернемся к норме за две недели, но увидим значительное увеличение трафика через пролив».

Добавим, что Трамп во время общения со СМИ во Франции, где встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне саммита G7, также подтвердил, что соглашение с Ираном уже подписано.

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США Иран

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