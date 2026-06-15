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США та Іран підписали меморандум про відкриття Ормузької протоки

20:14, 15 червня 2026
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Меморандум передбачає негайне відкриття Ормузької протоки і зняття американської блокади Ірану.
США та Іран підписали меморандум про відкриття Ормузької протоки
Фото: aa.com.tr
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Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном. Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише агентство Reuters.

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За його словами, деталі меморандуму оприлюднять протягом наступних 24–48 годин, а технічні обговорення почнуться пізніше цього тижня.

Він підкреслив, що угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки і зняття американської блокади Ірану.

Офіційна церемонія підписання також відбудеться в п'ятницю, заявив чиновник. Раніше обидві сторони говорили, що угоду підпишуть у Швейцарії в п'ятницю.

«Ви побачите значне зростання руху в Ормузькій протоці, фактично воно вже починається, і з часом поступово посилюватиметься», — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

«Ми, ймовірно, не повернемося до норми за два тижні, але побачимо значне збільшення трафіку через протоку».

Додамо, Трамп під час спілкування з медіа у Франції, де зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні саміту G7, також підтвердив, що угоду з Іраном уже підписано.

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США Іран

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