США та Іран підписали меморандум про відкриття Ормузької протоки

Меморандум передбачає негайне відкриття Ормузької протоки і зняття американської блокади Ірану.

Фото: aa.com.tr

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Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном. Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише агентство Reuters.

За його словами, деталі меморандуму оприлюднять протягом наступних 24–48 годин, а технічні обговорення почнуться пізніше цього тижня.

Він підкреслив, що угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки і зняття американської блокади Ірану.

Офіційна церемонія підписання також відбудеться в п'ятницю, заявив чиновник. Раніше обидві сторони говорили, що угоду підпишуть у Швейцарії в п'ятницю.

«Ви побачите значне зростання руху в Ормузькій протоці, фактично воно вже починається, і з часом поступово посилюватиметься», — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

«Ми, ймовірно, не повернемося до норми за два тижні, але побачимо значне збільшення трафіку через протоку».

Додамо, Трамп під час спілкування з медіа у Франції, де зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні саміту G7, також підтвердив, що угоду з Іраном уже підписано.

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