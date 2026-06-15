Конкурс до СОАС: оприлюднили результати виконання практичного завдання

ВККС затвердила результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 15 червня ухвалила рішення № 72/зп-26 про затвердження кодованих результатів четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду) у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

Після здійснення процедури декодування рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15 червня 2026 року № 73/зп-26 затверджено декодовані результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду) у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

ВККС нагадала, що кандидати на посаду судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду виконували одне завдання типу 2.

Кількість балів за модельне судове рішення зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду згідно з методичними вказівками з оцінювання практичного завдання – 75 балів.

Для розрахунку бала, який кандидат отримав за виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду, застосовано коефіцієнт 2.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту цього конкурсу – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

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