Вступ на магістратуру та аспірантуру: у МОН назвали важливі дати
20:30, 15 червня 2026
У МОН повідомили важливу інформація щодо основної сесії тестування.
Фото: vchysia.media
Міністерство освіти і науки України назвало важливі дати для тих, хто планує вступ на магістратуру й аспірантуру.
Запрошення-перепустки з’являться в кабінетах учасників до 19 червня.
Тестування для майбутніх магістрів:
26 червня—14 липня.
Тестування для майбутніх аспірантів:
14—29 липня.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.