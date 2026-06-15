Вступ на магістратуру та аспірантуру: у МОН назвали важливі дати

У МОН повідомили важливу інформація щодо основної сесії тестування.

Фото: vchysia.media

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Міністерство освіти і науки України назвало важливі дати для тих, хто планує вступ на магістратуру й аспірантуру.

Запрошення-перепустки з’являться в кабінетах учасників до 19 червня.

Тестування для майбутніх магістрів:

26 червня—14 липня.

Тестування для майбутніх аспірантів:

14—29 липня.

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