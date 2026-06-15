Поступление в магистратуру и аспирантуру: в МОН назвали важные даты
20:30, 15 июня 2026
В МОН сообщили важную информацию относительно основной сессии тестирования.
Фото: vchysia.media
Министерство образования и науки Украины назвало важные даты для тех, кто планирует поступать в магистратуру и аспирантуру.
Приглашения-пропуска появятся в кабинетах участников до 19 июня.
Тестирование для будущих магистров:
26 июня — 14 июля.
Тестирование для будущих аспирантов:
14 — 29 июля.
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