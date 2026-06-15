Поступление в магистратуру и аспирантуру: в МОН назвали важные даты

В МОН сообщили важную информацию относительно основной сессии тестирования.

Фото: vchysia.media

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Министерство образования и науки Украины назвало важные даты для тех, кто планирует поступать в магистратуру и аспирантуру.

Приглашения-пропуска появятся в кабинетах участников до 19 июня.

Тестирование для будущих магистров:

26 июня — 14 июля.

Тестирование для будущих аспирантов:

14 — 29 июля.

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