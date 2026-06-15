Дональд Трамп заявил, что теперь планирует сосредоточиться на войне РФ против Украины

По мнению Дональда Трампа, Владимир Зеленский и Владимир Путин готовы к возможным переговорам.

Фото: aol.com

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после войны с Ираном планирует сосредоточиться на войне России против Украины. Об этом он сказал во время саммита G7.

По его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин готовы к возможным переговорам.

Он отметил, что вчера провел «плодотворные» разговоры с лидером Украины и главой Кремля.

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