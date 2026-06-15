Дональд Трамп заявив, що тепер планує зосередитися на війні РФ проти України

На думку Дональда Трампа, Володимир Зеленський та Володимир Путін готові до можливих переговорів.

Фото: aol.com

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Президент США Дональд Трамп заявив, що після війни з Іраном планує зосередитися на війні Росії проти України. Про це він сказав під час саміту G7.

На його думку, Президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін готові до можливих переговорів.

Він сказав, що провів учора «плідні» розмови з лідером України та очільником Кремля.

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