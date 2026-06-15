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Дональд Трамп заявив, що тепер планує зосередитися на війні РФ проти України

19:37, 15 червня 2026
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На думку Дональда Трампа, Володимир Зеленський та Володимир Путін готові до можливих переговорів.
Дональд Трамп заявив, що тепер планує зосередитися на війні РФ проти України
Фото: aol.com
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Президент США Дональд Трамп заявив, що після війни з Іраном планує зосередитися на війні Росії проти України. Про це він сказав під час саміту G7.

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На його думку, Президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін готові до можливих переговорів.

Він сказав, що провів учора «плідні» розмови з лідером України та очільником Кремля.

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США росія Україна війна

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