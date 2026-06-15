Конкурс в СОАС: обнародованы результаты выполнения практического задания

ВККС утвердила результаты четвертого этапа квалификационного экзамена.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 15 июня приняла решение № 72/зп-26 об утверждении кодированных результатов четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Специализированного окружного административного суда) в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25.

После проведения процедуры декодирования решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 15 июня 2026 года № 73/зп-26 утверждены декодированные результаты четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Специализированного окружного административного суда) в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25.

ВККС напомнила, что кандидаты на должность судьи Специализированного окружного административного суда выполняли одно задание типа 2.

Количество баллов за модельное судебное решение по специализации Специализированного окружного административного суда согласно методическим указаниям по оцениванию практического задания составляет 75 баллов.

Для расчета балла, который кандидат получил за выполнение практического задания по специализации Специализированного окружного административного суда, применен коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена данного конкурса составляет 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

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