Офіцерів ЗСУ не звільнятимуть з армії за загальною моделлю демобілізації — Міноборони

Заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

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Офіцери Збройних сил України залишатимуться одним із ключових кадрових ресурсів армії, тому механізм їхнього звільнення відрізнятиметься від підходу до інших категорій військовослужбовців. Про це під час спілкування з журналістами повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

За його словами, офіцерський склад відіграє критично важливу роль у функціонуванні війська, тому держава не може дозволити собі швидко втрачати підготовлених командирів і фахівців.

Банік також зазначив, що після запровадження нових підходів до проходження служби офіцери, ймовірно, продовжуватимуть службу на контрактній основі. Як приклад він навів власний намір укласти контракт строком на 24 місяці, після завершення якого матиме право на передбачені законодавством гарантії.

У Міністерстві оборони наголошують, що служба офіцера передбачає значно ширший обсяг відповідальності та інший характер виконання завдань порівняно з рядовим і сержантським складом. Саме тому питання їхнього звільнення або демобілізації розглядатиметься за окремими підходами з урахуванням потреб оборони та кадрового забезпечення війська.

"Офіцерська служба - це вже інший рівень відповідальності, це інший рівень виконання завдань. Офіцери не сидять на першій лінії разом з піхотою, у них, очевидно, є більше відповідальності, але й сам процес служби у них трохи відрізняється", - пояснив Банік.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

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