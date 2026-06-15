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Кабмін виділить кошти на відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври

16:09, 15 червня 2026
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15 червня уряд виділить кошти для відновлення даху Успенського собору.
Кабмін виділить кошти на відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври
Фото: president.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що 15 червня уряд ухвалить рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври.

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Вона нагадала, що Лавру намагалися знищити вдруге — як і в 1941 році.

«На щастя, нам не доведеться відбудовувати українську святиню з фундаменту.

Відновлення Успенського собору та необхідне для цього фінансування сьогодні обговорили з Президентом. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Уже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення.

Ми очікуємо реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії. Доручила віцепрем’єр-міністерці з гуманітарної політики Тетяні Бережній активізувати цю роботу, зокрема із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини», - заявила вона.

Свириденко додала, що із самого ранку отримую численні повідомлення від представників українського бізнесу та меценатів, які хочуть долучитися до відновлення святині.  

Як раніше повідомлялося, у ніч на 15 червня під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ на території Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо займання виникло внаслідок прямого влучання.

Вогонь охопив дах Успенського собору, а площа пожежі, за інформацією ДСНС, сягнула близько 800 квадратних метрів. У КМВА повідомляли про суттєві пошкодження на території святині.

Додамо, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко заявляв, що після російської атаки на Київ існує загроза для внутрішнього оздоблення Києво-Печерської лаври, зокрема для розписів, фресок та іконостаса Успенського собору. 

Києво-Печерська лавра є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

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Кабінет Міністрів України Києво-Печерська лавра Юлія Свириденко

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