Пенсіонерам можуть недоплачувати: як перевірити всі надбавки та доплати від ПФУ

Багато українських пенсіонерів можуть мати право на додаткові надбавки, доплати та підвищення до пенсії, однак не всі ці виплати призначаються автоматично.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чимало українських пенсіонерів можуть мати право на додаткові виплати до пенсії, але не завжди знають, чи врахував їх Пенсійний фонд під час нарахування. Щоб не втратити належні за законом кошти, варто періодично перевіряти свою пенсійну справу та переконуватися, що всі доплати і надбавки призначені правильно.

Найзручніше зробити це через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для перевірки необхідно:

увійти до особистого кабінету на порталі ПФУ;

відкрити розділ «Моя пенсія»;

переглянути інформацію про розмір пенсії та всі її складові.

У цьому розділі можна побачити:

основний розмір пенсії;

встановлені надбавки;

доплати та підвищення;

результати індексації;

інші виплати, що входять до пенсійного забезпечення.

Ті, хто віддає перевагу особистому зверненню, можуть відвідати сервісний центр ПФУ та отримати витяг із рішення про призначення або перерахунок пенсії. У документі зазначаються всі складові виплати, що дозволяє перевірити правильність її розрахунку.

Якщо немає можливості скористатися інтернетом або особисто звернутися до відділення ПФУ, можна надіслати письмовий запит поштою. У зверненні варто попросити надати детальний розрахунок пенсії та інформацію про всі враховані надбавки й доплати.

Після отримання відомостей про свою пенсійну справу необхідно уважно перевірити, чи враховані всі виплати, на які людина має право. Якщо певна надбавка відсутня, слід подати до Пенсійного фонду заяву та документи, що підтверджують право на її отримання.

Водночас важливо пам’ятати: якщо пенсіонер має право на кілька видів підвищення за різними підставами, у більшості випадків виплачується лише одне з них — обране самим пенсіонером або найбільш вигідне.

Фахівці наголошують, що частина доплат не призначається автоматично. Тому регулярна перевірка пенсійної справи допоможе вчасно виявити можливі недоплати та отримати всі кошти, передбачені законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.