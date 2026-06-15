Іспанського футболіста Рафа Міра відправили за ґрати на 8,5 років за сексуальне насильство

Суд Валенсії визнав футболіста Рафа Міра винним у сексуальному насильстві.

Фото: imago

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Четверта секція провінційного суду Валенсії засудила футболіста Рафа Міра до 8,5 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у сексуальному насильстві та завданні тілесних ушкоджень. Про це 15 червня повідомив Вищий суд правосуддя Валенсійської спільноти (TSJCV).

Кримінальне провадження також стосувалося другого обвинуваченого — футболіста та друга Міра. Його суд Валенсії засудив до 2 років позбавлення волі, визнавши винним у сексуальному насильстві, злочинах проти моральної недоторканності та легких тілесних ушкодженнях.

Судове рішення, офіційно доведене до сторін у понеділок, не є остаточним. Захист засуджених має право оскаржити його в судах вищої інстанції.

Також у рішенні визначено цивільно-правову відповідальність у вигляді компенсацій. Суд постановив виплату 64 000 євро для потерпілої у справі Рафа Міра. Другий засуджений має виплатити 6 280 євро іншій заявниці.

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