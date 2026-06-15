Іспанського футболіста Рафа Міра відправили за ґрати на 8,5 років за сексуальне насильство
Четверта секція провінційного суду Валенсії засудила футболіста Рафа Міра до 8,5 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у сексуальному насильстві та завданні тілесних ушкоджень. Про це 15 червня повідомив Вищий суд правосуддя Валенсійської спільноти (TSJCV).
Кримінальне провадження також стосувалося другого обвинуваченого — футболіста та друга Міра. Його суд Валенсії засудив до 2 років позбавлення волі, визнавши винним у сексуальному насильстві, злочинах проти моральної недоторканності та легких тілесних ушкодженнях.
Судове рішення, офіційно доведене до сторін у понеділок, не є остаточним. Захист засуджених має право оскаржити його в судах вищої інстанції.
Також у рішенні визначено цивільно-правову відповідальність у вигляді компенсацій. Суд постановив виплату 64 000 євро для потерпілої у справі Рафа Міра. Другий засуджений має виплатити 6 280 євро іншій заявниці.
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