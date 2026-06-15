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Испанского футболиста Рафа Мира отправили за решетку на 8,5 года за сексуальное насилие

15:58, 15 июня 2026
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Суд Валенсии признал футболиста Рафа Мира виновным в сексуальном насилии.
Испанского футболиста Рафа Мира отправили за решетку на 8,5 года за сексуальное насилие
Фото: imago
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Четвертая секция провинциального суда Валенсии приговорила футболиста Рафа Мира к 8,5 года лишения свободы. Суд признал его виновным в сексуальном насилии и причинении телесных повреждений. Об этом 15 июня сообщил Высший суд правосудия Валенсийского сообщества (TSJCV).

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Уголовное производство также касалось второго обвиняемого — футболиста и друга Мира. Суд Валенсии приговорил его к 2 годам лишения свободы, признав виновным в сексуальном насилии, преступлениях против моральной неприкосновенности и причинении легких телесных повреждений.

Судебное решение, официально доведенное до сведения сторон в понедельник, не является окончательным. Защита осужденных имеет право обжаловать его в судах высшей инстанции.

Также в решении определена гражданско-правовая ответственность в виде компенсаций. Суд постановил выплатить 64 000 евро потерпевшей по делу Рафа Мира. Второй осужденный должен выплатить 6 280 евро другой заявительнице.

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