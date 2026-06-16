Общая квартира или дом: когда возможен раздел имущества, а когда — только выдел доли

Раздел и выдел имеют разные правовые последствия: объясняем, как совладельцам разделить недвижимость и избежать споров.

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Совместная собственность на квартиру, дом или иной объект недвижимости нередко становится причиной конфликтов между совладельцами. Чаще всего споры возникают тогда, когда один из собственников хочет получить свою долю отдельно или стороны решают окончательно разделить имущество между собой. Закон предусматривает два различных механизма для таких случаев — раздел имущества и выдел доли в натуре. Хотя эти понятия часто путают, их правовые последствия существенно отличаются.

Что такое общая долевая собственность

Общая долевая собственность — это собственность двух или более лиц, в которой определена доля каждого совладельца в праве собственности.

Согласно части первой статьи 356 Гражданского кодекса Украины, каждый участник общей долевой собственности владеет не конкретной частью имущества в натуре, а долей в праве собственности на все имущество в целом.

Согласно части третьей статьи 358 Гражданского кодекса Украины, каждый совладелец имеет право требовать предоставления ему во владение и пользование той части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле.

Когда совладелец может требовать выдел доли

Части первая и вторая статьи 364 Гражданского кодекса Украины предусматривают право совладельца на выдел в натуре доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности.

В таком случае лицо может получить в натуре имущество, которое соответствует его доле. Если сделать это невозможно, совладелец имеет право на соответствующую компенсацию.

Чем отличается раздел имущества от выдела доли

Раздел имущества

При разделе имущество, находящееся в общей долевой собственности, распределяется между всеми совладельцами.

После завершения раздела право общей долевой собственности прекращается для всех участников. Каждый из них становится единоличным собственником имущества, которое получил в результате раздела.

Совладельцы могут самостоятельно договориться о порядке раздела имущества. Если иное не предусмотрено законом или договоренностью сторон, доли считаются равными.

Выдел доли

В отличие от раздела, при выделе правоотношения общей долевой собственности продолжают существовать.

Право общей собственности прекращается только для того совладельца, который выделяет свою долю в натуре. Остальные участники остаются совладельцами имущества.

Совладелец, который осуществляет выдел, получает отдельное имущество, соответствующее его доле, либо компенсацию, если выдел в натуре невозможен.

Вместе с тем, если имущество принадлежит только двум совладельцам на праве общей долевой собственности, фактически происходит раздел имущества, а не выдел.

Какие последствия имеет раздел недвижимости

В случае раздела имущества право общей долевой собственности на него полностью прекращается.

После завершения процедуры каждый из бывших совладельцев приобретает право собственности на выделенную ему часть имущества как на отдельный объект.

Что делать, если совладельцы не могут договориться

На практике совладельцы не всегда могут прийти к согласию относительно выдела доли в натуре или порядка пользования недвижимостью.

В такой ситуации совладелец, который желает выделить свою долю, имеет право обратиться в суд с иском о выделении в натуре доли недвижимого имущества, находящегося в общей собственности.

В какой суд обращаться

Иски о выделении в натуре доли недвижимого имущества рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

Такие исковые заявления подаются в районные, районные в городах, городские или горрайонные суды по местонахождению недвижимого имущества.

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