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Спільна квартира або будинок: коли можливий поділ майна, а коли — лише виділ частки

07:00, 16 червня 2026
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Поділ і виділ мають різні правові наслідки: пояснюємо, як співвласникам розділити нерухомість та уникнути спорів.
Спільна квартира або будинок: коли можливий поділ майна, а коли — лише виділ частки
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Спільна власність на квартиру, будинок або інший об’єкт нерухомості нерідко стає причиною конфліктів між співвласниками. Найчастіше суперечки виникають тоді, коли один із власників хоче отримати свою частку окремо або сторони вирішують остаточно розділити майно між собою. Закон передбачає два різні механізми для таких випадків — поділ майна та виділ частки в натурі. Хоча ці поняття часто плутають, їхні правові наслідки суттєво відрізняються.

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Що таке спільна часткова власність

Спільна часткова власність — це власність двох або більше осіб, у якій визначено частку кожного співвласника у праві власності.

Відповідно до частини першої статті 356 Цивільного кодексу України, кожен учасник спільної часткової власності володіє не конкретною частиною майна в натурі, а часткою у праві власності на все майно загалом.

Згідно з частиною третьою статті 358 Цивільного кодексу України, кожен співвласник має право вимагати надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці.

Коли співвласник може вимагати виділ частки

Частини перша та друга статті 364 Цивільного кодексу України передбачають право співвласника на виділ у натурі частки з майна, що перебуває у спільній частковій власності.

У такому разі особа може отримати в натурі майно, яке відповідає її частці. Якщо зробити це неможливо, співвласник має право на відповідну компенсацію.

Чим відрізняється поділ майна від виділу частки

Поділ майна

Під час поділу майно, що перебуває у спільній частковій власності, розподіляється між усіма співвласниками.

Після завершення поділу право спільної часткової власності припиняється для всіх учасників. Кожен із них стає одноосібним власником майна, яке отримав у результаті поділу.

Співвласники можуть самостійно домовитися про порядок поділу майна. Якщо інше не передбачено законом або домовленістю сторін, частки вважаються рівними.

Виділ частки

На відміну від поділу, під час виділу правовідносини спільної часткової власності продовжують існувати.

Право спільної власності припиняється лише для того співвласника, який виділяє свою частку в натурі. Інші учасники залишаються співвласниками майна.

Співвласник, який здійснює виділ, отримує окреме майно, що відповідає його частці, або компенсацію, якщо виділ у натурі неможливий.

Водночас якщо майно належить лише двом співвласникам на праві спільної часткової власності, фактично відбувається поділ майна, а не виділ.

Які наслідки має поділ нерухомості

У разі поділу майна право спільної часткової власності на нього повністю припиняється.

Після завершення процедури кожен із колишніх співвласників набуває права власності на виділену йому частину майна як на окремий об’єкт.

Що робити, якщо співвласники не можуть домовитися

На практиці співвласники не завжди можуть дійти згоди щодо виділу частки в натурі або порядку користування нерухомістю.

У такій ситуації співвласник, який бажає виділити свою частку, має право звернутися до суду з позовом про виділення в натурі частки нерухомого майна, що перебуває у спільній власності.

До якого суду звертатися

Позови про виділення в натурі частки нерухомого майна розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Такі позовні заяви подаються до районних, районних у містах, міських або міськрайонних судів за місцезнаходженням нерухомого майна.

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