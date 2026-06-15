Украинцев предлагали признать титульным коренным народом в законе, но изменения не поддержали

Украинцам хотели предоставить особый статус, а также изменить правила относительно прав коренных народов.

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Статус украинцев как титульного коренного народа, новый подход к праву на самоопределение и отдельные механизмы поддержки коренных народов Крыма — такие изменения предлагалось закрепить в Законе «О коренных народах Украины».

Инициатива предусматривала пересмотр действующей концепции закона, которая в настоящее время регулирует права крымских татар, караимов и крымчаков, а также введение новой категории — титульного коренного народа. В то же время документ поднимал ряд вопросов относительно соотношения нового статуса с действующим законодательством и Конституцией Украины. Профильный комитет Верховной Рады после рассмотрения законопроекта рекомендовал парламенту отклонить его в первом чтении.

Что предлагали изменить в законе о коренных народах

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений на заседании 15 июня 2026 года рассмотрел ряд законопроектов и принял соответствующие решения.

В частности, комитет рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня пятнадцатой сессии парламента девятого созыва проект Закона №15103 «О внесении изменений в Закон Украины «О коренных народах Украины» относительно узаконивания статуса украинцев как титульного коренного народа Украины», а по результатам рассмотрения в первом чтении — отклонить его.

Украинцев предлагали признать титульным коренным народом

Целью законопроекта было законодательное закрепление статуса украинцев как коренного народа (коренной нации) в Украине.

Действующая редакция Закона Украины «О коренных народах Украины» фактически построена вокруг регулирования прав меньших автохтонных сообществ — крымских татар, караимов и крымчаков. Авторы законопроекта считали необходимым изменить этот подход и включить в правовое регулирование также украинцев.

Для этого предлагалось ввести новую категорию — титульный коренной народ Украины, к которой отнести украинцев.

Какие нововведения предусматривал законопроект

Документ предлагал комплексное обновление действующего закона.

В частности, предусматривалось:

уточнить определение коренного народа через территориальный критерий по состоянию на 24 августа 1991 года;

ввести категорию титульного коренного народа;

определить украинцев титульным коренным народом Украины;

установить разграничение между титульным и другими коренными народами;

пересмотреть подход к реализации права на самоопределение;

детализировать отдельные вопросы правового статуса коренных народов Крымского полуострова.

Кроме того, проектом предусматривалось, что другие коренные народы прямо определяются как этнические меньшинства в составе населения Украины.

Как предлагали изменить право на самоопределение

Как указывала «Судебно-юридическая газета», одной из ключевых новелл документа было разграничение правового статуса титульного и других коренных народов.

Проектом уточнялось, что право на самоопределение в составе Украины распространяется на коренные народы, кроме титульного коренного народа. Таким образом предлагался различный подход к объему прав для разных категорий коренных народов.

Из текста законопроекта следовало, что титульный коренной народ и другие коренные народы получали бы различный правовой статус в рамках одного закона.

Что изменялось для коренных народов Крыма

Отдельный блок положений касался коренных народов Крымского полуострова.

Законопроектом предлагалось детализировать механизмы их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Соответствующий порядок должен был определить Кабинет Министров после консультаций с представительными органами коренных народов.

Также предусматривалось право на направление части бюджетных доходов от использования природных ресурсов на нужды коренных народов Крыма с последующим урегулированием этого механизма через Бюджетный кодекс.

Кроме того, правительство должно было определить порядок резервирования земель для представителей коренных народов, которые возвращаются в Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Какие вопросы могли возникнуть в случае принятия закона

Предложенные изменения меняли базовую концепцию действующего закона, добавляя в него новую категорию — титульного коренного народа.

В то же время проект определял другие коренные народы как этнические меньшинства, что потенциально могло потребовать дополнительного согласования с законодательством о национальных меньшинствах для избежания разночтений при правоприменении.

Также стоит учитывать, что Конституция Украины прямо не содержит понятия «титульный коренной народ», тогда как законопроект предлагал закрепить его на уровне закона.

Кроме того, значительная часть практических механизмов реализации предложенных норм — относительно взаимодействия с органами власти, земельных вопросов и использования доходов от природных ресурсов — должна была определяться отдельными решениями Кабинета Министров.

Таким образом, законопроект №15103 предусматривал не только формальное закрепление статуса украинцев как титульного коренного народа, но и изменение подходов к правовому регулированию статуса коренных народов в целом. Однако профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде после рассмотрения документа в первом чтении отклонить его.

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