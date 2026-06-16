ЕСПЧ признал законной принудительную госпитализацию беременной в больницу под конвоем, несмотря на ее желание рожать дома

ЕСПЧ признал правомерным принудительное направление беременной женщины в больницу для родов при наличии установленного врачами высокого риска для жизни нерожденного ребенка.

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Вопрос выбора места и способа рождения ребёнка относится к сфере частной жизни, однако в исключительных случаях государство может вмешиваться для защиты жизни и здоровья. Именно этот вопрос рассмотрел Европейский суд по правам человека в деле C.P. v. Spain (жалоба № 50181/22), решение по которому было принято 11 июня 2026 года.

Дело имеет важное значение для практики применения статьи 8 Конвенции, поскольку касается баланса между репродуктивной автономией женщины и позитивной обязанностью государства защищать жизнь и здоровье при наличии реального риска для плода.

Обстоятельства дела

Заявительница, гражданка Франции, проживавшая в Испании, находилась под наблюдением государственной больницы и частной акушерки. Она планировала рожать дома и заранее уведомила об этом медицинское учреждение.

Женщина 23 апреля 2019 года, на сроке 42 недели и 2 дня беременности, прошла обследование в больнице. Медики пришли к выводу о наличии риска гипоксии плода и внутриутробной гибели с учётом переношенной беременности и результатов обследования плода.

Заявительнице рекомендовали либо начать родоразрешение, либо остаться под усиленным медицинским наблюдением.

После консультации с партнёром и акушеркой она покинула больницу и больше не контактировала с врачами. На следующий день больница обратилась в суд с заявлением о необходимости немедленной госпитализации из-за высокого риска для плода.

В тот же день суд вынес решение об обязательной госпитализации заявительницы и поручил полиции сопроводить её в больницу. После общения с сотрудниками полиции она согласилась поехать в медицинское учреждение.

После госпитализации врачи избрали выжидательную тактику. На следующий день роды начались естественным путём, однако впоследствии возникли осложнения: отсутствие прогресса родовой деятельности, ухудшение состояния плода и тазово-плодовая диспропорция. С согласия заявительницы было проведено экстренное кесарево сечение, после которого ребёнок родился здоровым.

Заявительница обжаловала решение о госпитализации, однако все национальные суды, включая Конституционный суд Испании, признали его законным.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ напомнил, что условия, в которых происходят роды, составляют неотъемлемую часть частной жизни лица в понимании статьи 8 Конвенции.

Суд подчеркнул, что роды являются уникальным и чрезвычайно деликатным моментом в жизни женщины, который охватывает вопросы физической и моральной неприкосновенности, медицинской помощи, репродуктивного здоровья и защиты информации о состоянии здоровья. Именно поэтому выбор места рождения ребёнка относится к сфере частной жизни.

Вместе с тем Суд отметил, что статья 8 Конвенции не гарантирует самостоятельного права на домашние роды. Вмешательство государства может быть оправдано при соблюдении требований законности, легитимной цели и необходимости в демократическом обществе.

Оценивая законность вмешательства, ЕСПЧ указал, что Конституционный суд Испании подробно проанализировал национальное законодательство и пришёл к выводу о наличии достаточной нормативной основы для разрешения конфликта между правами матери и необходимостью защиты жизни нерождённого ребёнка. Суд не обнаружил признаков произвольного или явно непредсказуемого толкования внутреннего права и согласился с выводами национальных судов.

ЕСПЧ также обратил внимание, что заявительница была проинформирована о конкретных рисках, связанных с переношенной беременностью, включая риск гипоксии плода и внутриутробной смерти. При таких обстоятельствах она могла предвидеть, что органы власти могут срочно вмешаться в случае возникновения конфликта между её решением не получать медицинскую помощь в больнице и риском для жизни нерождённого ребёнка.

Медицинские работники установили конкретные риски и сообщили об этом суду. ЕСПЧ не нашёл оснований считать, что национальные суды действовали произвольно либо не располагали достаточной информацией для принятия решения.

Суд отдельно подчеркнул, что хотя между матерью и ребёнком обычно не существует конфликта интересов, отдельные решения относительно места, условий или способа родов могут создавать повышенный риск для здоровья и безопасности новорождённого. Даже при нормальном течении беременности во время родов могут возникнуть непредвиденные осложнения, требующие немедленного специализированного медицинского вмешательства. Родильный стационар способен обеспечить такую помощь, тогда как при домашних родах это невозможно даже при присутствии квалифицированной акушерки.

Особое значение Суд придал дальнейшему развитию событий после госпитализации. Хотя первоначально врачи избрали выжидательную тактику, впоследствии возникла необходимость проведения экстренного кесарева сечения из-за осложнений во время родов. По мнению ЕСПЧ, эти обстоятельства подтвердили, что оценка высокого риска для матери и ребёнка, на которую ссылалась больница при обращении в суд, не была необоснованной.

По результатам анализа Суд пришёл к выводу, что национальные органы привели релевантные и достаточные основания для вмешательства, надлежащим образом взвесили конкурирующие интересы и не вышли за пределы предоставленной им свободы усмотрения. Поэтому вмешательство было необходимым в демократическом обществе.

Нарушение Конвенции

ЕСПЧ рассматривал жалобы заявительницы по статьям 8 и 5 Конвенции.

Что касается статьи 8, Суд признал, что принудительная госпитализация представляла собой вмешательство в право на уважение частной жизни. Вместе с тем это вмешательство было предусмотрено законом, преследовало легитимную цель защиты здоровья матери и ребёнка, а также было пропорциональным и необходимым при конкретных обстоятельствах дела. Поэтому нарушения статьи 8 Конвенции установлено не было.

Что касается статьи 5 Конвенции, заявительница утверждала, что была незаконно лишена свободы во время доставления в больницу и последующего пребывания в медицинском учреждении.

ЕСПЧ признал эту часть жалобы несовместимой с положениями Конвенции ratione materiae и отклонил её. Суд отметил, что сотрудники полиции не заходили в дом заявительницы, не применяли физическую силу, не находились вместе с ней в машине скорой помощи и покинули больницу сразу после госпитализации. Кроме того, заявительница не была изолирована от внешнего мира и находилась рядом со своим партнёром. При таких обстоятельствах лишения свободы в понимании статьи 5 Конвенции не произошло.

Таким образом, в деле C.P. v. Spain ЕСПЧ постановил, что принудительная госпитализация беременной женщины для родов не нарушила статью 8 Конвенции, а жалоба по статье 5 была признана неприемлемой.

Суд подтвердил, что выбор места рождения ребёнка относится к сфере частной жизни, однако при наличии доказанного серьёзного и неотложного риска для жизни или здоровья нерождённого ребёнка государство может вмешаться в реализацию такого выбора.

Решение подчёркивает необходимость индивидуальной оценки медицинских рисков и тщательного баланса между автономией женщины и обязанностью государства защищать жизнь и здоровье.

Дополнительно читайте другую позицию ЕСПЧ, в которой Суд признал непропорциональной конфискацию, заставлявшую одного соучастника отвечать за весь преступный доход группы.

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