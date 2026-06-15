На Хмельничине суд назначил пожизненное лишение свободы за умышленное убийство с особой жестокостью

До осуждения злоумышленник не работал, злоупотреблял алкоголем, эпизодически употреблял психоактивные вещества, имел постоянное место жительства и социальные связи, одновременно поддерживал контакты с лицами с антисоциальным поведением и криминальным прошлым.

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Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание обвиняемому за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Вместо 15 лет лишения свободы, назначенных судом первой инстанции, апелляционный суд постановил назначить ему пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, вечером 2 августа 2025 года в поселке Понинка Шепетовского района во время совместного употребления алкоголя между мужчинами в возрасте 26 и 65 лет возник конфликт. Младший нанес старшему многочисленные удары руками и ногами, отрезал складным ножом ухо и оставил его у дороги. Вскоре он вернулся и, схватив потерпевшего за одежду, с силой бросил его на асфальт. От полученных травм мужчина умер на месте.

За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью лицом, ранее совершившим умышленное убийство (п.п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области назначил обвиняемому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В пользу потерпевшей с него взыскано 700 000 грн морального вреда.

Приговор обжаловал прокурор. В апелляционной жалобе он просил назначить пожизненное лишение свободы. Указал, что назначенное местным судом наказание не соответствует тяжести преступления и личности обвиняемого вследствие чрезмерной мягкости.

Апелляционный суд согласился с доводами апелляционной жалобы. Коллегия судей отметила, что местный суд не учел особую тяжесть преступления, способ его совершения, характер и количество причиненных потерпевшему телесных повреждений, а также необратимые последствия в виде смерти человека. По убеждению суда, обстоятельства дела свидетельствуют об исключительной общественной опасности как деяния, так и личности обвиняемого.

Выбирая вид и меру наказания, апелляционный суд учел, в частности, что обвиняемый, несмотря на молодой возраст, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство, отрицательно характеризовался во время отбывания наказания, а новое особо тяжкое уголовное правонарушение совершил через семь месяцев после условно-досрочного освобождения.

До осуждения он не работал, злоупотреблял алкоголем, эпизодически употреблял психоактивные вещества, имел постоянное место жительства и социальные связи, одновременно поддерживал контакты с лицами с антисоциальным поведением и криминальным прошлым.

Апелляционный суд также учел мнение потерпевших, которые настаивали на назначении наиболее строгого наказания.

По результатам апелляционного пересмотра коллегия судей пришла к выводу, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества, и назначила ему пожизненное лишение свободы в пределах санкции части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

«Такое наказание, по мнению апелляционного суда, является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать достижению справедливого баланса между правами и свободами человека и защитой прав и интересов других лиц», — говорится в приговоре апелляционного суда.

С полным текстом приговора по делу № 681/1233/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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