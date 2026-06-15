  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Хмельничине суд назначил пожизненное лишение свободы за умышленное убийство с особой жестокостью

20:09, 15 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До осуждения злоумышленник не работал, злоупотреблял алкоголем, эпизодически употреблял психоактивные вещества, имел постоянное место жительства и социальные связи, одновременно поддерживал контакты с лицами с антисоциальным поведением и криминальным прошлым.
На Хмельничине суд назначил пожизненное лишение свободы за умышленное убийство с особой жестокостью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание обвиняемому за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Вместо 15 лет лишения свободы, назначенных судом первой инстанции, апелляционный суд постановил назначить ему пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как установил суд, вечером 2 августа 2025 года в поселке Понинка Шепетовского района во время совместного употребления алкоголя между мужчинами в возрасте 26 и 65 лет возник конфликт. Младший нанес старшему многочисленные удары руками и ногами, отрезал складным ножом ухо и оставил его у дороги. Вскоре он вернулся и, схватив потерпевшего за одежду, с силой бросил его на асфальт. От полученных травм мужчина умер на месте.

За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью лицом, ранее совершившим умышленное убийство (п.п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области назначил обвиняемому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В пользу потерпевшей с него взыскано 700 000 грн морального вреда.

Приговор обжаловал прокурор. В апелляционной жалобе он просил назначить пожизненное лишение свободы. Указал, что назначенное местным судом наказание не соответствует тяжести преступления и личности обвиняемого вследствие чрезмерной мягкости.

Апелляционный суд согласился с доводами апелляционной жалобы. Коллегия судей отметила, что местный суд не учел особую тяжесть преступления, способ его совершения, характер и количество причиненных потерпевшему телесных повреждений, а также необратимые последствия в виде смерти человека. По убеждению суда, обстоятельства дела свидетельствуют об исключительной общественной опасности как деяния, так и личности обвиняемого.

Выбирая вид и меру наказания, апелляционный суд учел, в частности, что обвиняемый, несмотря на молодой возраст, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство, отрицательно характеризовался во время отбывания наказания, а новое особо тяжкое уголовное правонарушение совершил через семь месяцев после условно-досрочного освобождения.

До осуждения он не работал, злоупотреблял алкоголем, эпизодически употреблял психоактивные вещества, имел постоянное место жительства и социальные связи, одновременно поддерживал контакты с лицами с антисоциальным поведением и криминальным прошлым.

Апелляционный суд также учел мнение потерпевших, которые настаивали на назначении наиболее строгого наказания.

По результатам апелляционного пересмотра коллегия судей пришла к выводу, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества, и назначила ему пожизненное лишение свободы в пределах санкции части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

«Такое наказание, по мнению апелляционного суда, является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать достижению справедливого баланса между правами и свободами человека и защитой прав и интересов других лиц», — говорится в приговоре апелляционного суда.

С полным текстом приговора по делу № 681/1233/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда Хмельницкий

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родственники могут получить присужденный умершему моральный вред — Верховный Суд объяснил как

Смерть истца после вынесения решения не препятствует наследованию присужденной моральной компенсации и не является вновь открывшимся обстоятельством.

Иностранцев на военную службу будут принимать без медицинского осмотра и психологического отбора — постановление Кабмина

В Украине утвердили новую систему мотивационных контрактов в секторе обороны.

Кабмин предлагает признать украинскую идентичность одним из приоритетов государственной политики

Правительство пересмотрит подход к национальной и гражданской идентичности в государственной политике.

Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

В Виннице иностранец обучался в колледже, который не имел лицензии: ВС обязал учебное заведение вернуть деньги за обучение

Верховный Суд подтвердил, что учебное заведение не имеет права заключать договор о подготовке иностранца без соответствующей лицензии, а средства, уплаченные по такому договору, подлежат возврату.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]