Мужчина вынес деликатесов на 10 тысяч грн из-за ссоры с девушкой: какой приговор вынес суд в Черкасской области за случайную кражу

Можно ли получить 5 лет лишения свободы за неоплаченную тележку с продуктами.

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Правовой режим военного положения в Украине существенно ужесточил ответственность за имущественные преступления. Согласно изменениям в Уголовном кодексе, совершение кражи в этот период автоматически переводит правонарушение в категорию тяжких в соответствии с ч. 4 ст. 185 УК Украины. Однако, как показывает судебная практика, судьи по-разному оценивают степень общественной опасности: от реального лишения свободы за кражу у раненого до испытательных сроков за вынесенные из супермаркетов продукты.

Корзина деликатесов в супермаркете

Событие произошло в городе Канев в помещении супермаркета. Обвиняемый, наладчик местной кондитерской фабрики, на протяжении почти полутора часов набирал товар. Состав продуктового набора оказался довольно разнообразным: от питахайи, авокадо и коктейлей из морепродуктов до бытовых товаров, таких как сковорода для индукционных поверхностей. Общая стоимость похищенного составила 10 253,45 грн.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Его линия защиты основывалась на отсутствии прямого корыстного умысла в момент набора товара. Он утверждал, что находился в подавленном состоянии из-за ссоры с девушкой и, разговаривая по телефону, автоматически вышел через роллеты магазина, миновав кассовую зону.

Однако юридически этот аргумент нивелируется тем фактом, что он уехал домой с товаром и не пытался вернуться и оплатить его позже. Обвиняемый неоднократно приходил в магазин после этого случая, но не пытался оплатить ранее похищенный товар, поскольку не имел достаточных средств и надеялся, что его не заметили. Суд квалифицировал такие действия как тайное хищение имущества в условиях военного положения.

Почему за кражу в условиях военного положения обвиняемый избежал лишения свободы

Вынося приговор, суд признал, что действия обвиняемого подпадают под ч. 4 ст. 185 УК Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а само преступление согласно ст. 12 УК Украины относится к категории тяжких.

Вместе с тем суд учел ряд смягчающих обстоятельств. В частности, обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и добровольно возместил причиненный супермаркету ущерб. Представитель потерпевшей стороны подтвердил факт возмещения ущерба и просил суд не назначать строгое наказание.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, в ходе рассмотрения дела установлено не было.

Отдельно суд оценил личность обвиняемого. Из материалов дела следует, что он ранее не судим, имеет постоянное место работы на кондитерской фабрике, положительно характеризуется по месту работы и не состоит на учете у психиатра или нарколога.

С учетом совокупности этих обстоятельств суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества. По мнению суда, применение испытательного срока будет достаточным для достижения цели наказания и предупреждения совершения новых правонарушений.

Шопинг на кассе самообслуживания

Похожее дело № 397/383/25 рассмотрел Александровский районный суд Кировоградской области.

Обвиняемый в магазине набрал большой ассортимент товаров — от новогодних гномов и шоколада до компьютерной мыши и гелей для ногтей на сумму 3234,19 грн. Он сделал вид, что сканирует товар на кассе самообслуживания, сложил все в пакеты и ушел, не рассчитавшись.

При рассмотрении дела суд учел, что между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины. Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился с обстоятельствами уголовного правонарушения.

Среди смягчающих обстоятельств суд учел наличие у обвиняемого малолетнего ребенка, искреннее раскаяние, а также полное возмещение причиненного магазину ущерба.

Проверив условия соглашения и убедившись, что оно соответствует требованиям закона и не нарушает права сторон, суд утвердил его.

В результате обвиняемому было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако на основании положений Уголовного кодекса он был освобожден от отбывания наказания с испытанием. Суд установил испытательный срок продолжительностью 2 года.

Это дело напоминает, что военное положение в квалификации преступления — не формальность, а отягчающий правовой контекст, который превращает мелкое правонарушение в серьезную уголовную проблему, даже если вы всего лишь «заговорились по телефону».

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