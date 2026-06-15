Новые правила для родителей и супругов: как теперь будут оформлять согласия на имущественные операции

Отныне для ряда имущественных операций требуется не просто заверение подлинности подписи на заявлении, а полноценное нотариальное удостоверение согласия.

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В Официальном вестнике Украины (выпуск №48) опубликован приказ Минюста, которым введены новые требования к оформлению согласий на отдельные имущественные сделки, в частности теперь в определенных случаях требуется полноценное нотариальное удостоверение вместо заверения подписи.

Изменения вступили в силу с 13 июня и касаются операций с имуществом детей, совместной собственности супругов, а также имущества, переданного в управление или обремененного ипотекой либо залогом.

Отныне для ряда имущественных операций требуется не просто заверение подлинности подписи на заявлении, а полноценное нотариальное удостоверение согласия. Это касается:

заключения одним из родителей (усыновителей) сделок в отношении имущества малолетнего лица, а также заключения несовершеннолетним лицом сделок в отношении его имущества (согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется, если один из родителей находится в плену или в заложниках/интернирован в нейтральные государства/пропал без вести при особых обстоятельствах или признан безвестно отсутствующим/проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании/место его проживания неизвестно);

заключения одним из супругов сделок в отношении общего имущества, если документ, удостоверяющий право собственности, оформлен на имя одного из супругов;

заключения лицом сделок по отчуждению или залогу/ипотеке имущества, переданного по договору управления;

заключения одним из супругов сделок по залогу/ипотеке имущества, которое является совместной собственностью супругов.

Такие согласия должны оформляться на специальных бланках нотариальных документов. Они изготавливаются нотариусом не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса.

Порядок взимания государственной пошлины при удостоверении таких документов государственными нотариусами установлен по ставке 0,03 необлагаемого минимума доходов граждан (сейчас 0,51 грн).

Одновременно действует принцип необратимости действия законов и других нормативно-правовых актов во времени.

Также подчеркивается действие принципа необратимости законов во времени: ранее нотариально удостоверенные заявления о согласии остаются действительными и могут использоваться в дальнейшем.

Важно, что должностные лица органов местного самоуправления не наделены полномочиями по удостоверению указанных выше согласий.

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