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Нові правила для батьків і подружжя: як тепер оформлюватимуть згоди на майнові операції

22:18, 15 червня 2026
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Відтепер для низки майнових операцій вимагається не просто засвідчення справжності підпису на заяві, а повноцінне нотаріальне посвідчення згоди.
Нові правила для батьків і подружжя: як тепер оформлюватимуть згоди на майнові операції
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В Офіційному віснику України (випуск № 48) опубліковали наказ Мін’юсту, яким запроваджено нові вимоги до оформлення згод на окремі майнові правочини, зокрема тепер у визначених випадках необхідне повноцінне нотаріальне посвідчення замість засвідчення підпису.

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Зміни набирали чинності з 13 червня та стосуються операцій із майном дітей, спільної власності подружжя, а також майна, переданого в управління чи обтяженого іпотекою або заставою.

Відтепер для низки майнових операцій вимагається не просто засвідчення справжності підпису на заяві, а повноцінне нотаріальне посвідчення згоди. Це стосується:

  • укладення одним із батьків (усиновлювачів) правочинів щодо майна малолітньої особи, а також укладення неповнолітньою особою правочинів щодо її майна (згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається якщо один з батьків захоплений в полон або перебуває в заручниках/інтернований в нейтральні держави/зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім/проживає окремо від дитини не менше шести місяців поспіль та не бере участі у її вихованні й утриманні/місце його проживання є невідомим);
  • укладення одним з подружжя правочинів щодо спільного майна, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім’я одного з подружжя;
  • укладення особою правочинів про відчуження або заставу/іпотеку майна, яке передано за договором управління;
  • укладення одним з подружжя правочинів про заставу/іпотеку майна, яке є спільною власністю подружжя.

Такі згоди мають бути викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів. Вони виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справі нотаріуса.

Порядок справляння державного мита при посвідченні таких документів державними нотаріусами визначено за ставкою 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (зараз 0,51 грн).

Водночас працює принцип незворотності дії законів та інших нормативно-правових актів у часі.

Водночас підкреслюється дія принципу незворотності законів у часі: раніше нотаріально засвідчені заяви про згоду залишаються чинними та можуть використовуватися надалі.

Важливо, що посадові особи органів місцевого самоврядування не наділені повноваженнями щодо посвідчення зазначених вище згод.

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