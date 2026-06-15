Пенсионерам могут недоплачивать: как проверить все надбавки и доплаты от ПФУ
Многие украинские пенсионеры могут иметь право на дополнительные выплаты к пенсии, однако не всегда знают, учел ли их Пенсионный фонд при начислении. Чтобы не потерять положенные по закону средства, стоит периодически проверять свое пенсионное дело и убеждаться, что все доплаты и надбавки назначены правильно.
Удобнее всего сделать это через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для проверки необходимо:
- войти в личный кабинет на портале ПФУ;
- открыть раздел «Моя пенсия»;
- просмотреть информацию о размере пенсии и всех ее составляющих.
В этом разделе можно увидеть:
- основной размер пенсии;
- установленные надбавки;
- доплаты и повышения;
- результаты индексации;
- другие выплаты, входящие в пенсионное обеспечение.
Те, кто предпочитает личное обращение, могут посетить сервисный центр ПФУ и получить выписку из решения о назначении или перерасчете пенсии. В документе указываются все составляющие выплаты, что позволяет проверить правильность ее расчета.
Если нет возможности воспользоваться интернетом или лично обратиться в отделение ПФУ, можно направить письменный запрос по почте. В обращении следует попросить предоставить подробный расчет пенсии и информацию обо всех учтенных надбавках и доплатах.
После получения сведений о своем пенсионном деле необходимо внимательно проверить, учтены ли все выплаты, на которые человек имеет право. Если какая-либо надбавка отсутствует, следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на ее получение.
При этом важно помнить: если пенсионер имеет право на несколько видов повышения по разным основаниям, в большинстве случаев выплачивается только одно из них — выбранное самим пенсионером или наиболее выгодное.
Специалисты подчеркивают, что часть доплат не назначается автоматически. Поэтому регулярная проверка пенсионного дела поможет своевременно выявить возможные недоплаты и получить все средства, предусмотренные законодательством.
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