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Пенсионерам могут недоплачивать: как проверить все надбавки и доплаты от ПФУ

20:27, 15 июня 2026
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Многие украинские пенсионеры могут иметь право на дополнительные надбавки, доплаты и повышения к пенсии, однако не все эти выплаты назначаются автоматически.
Пенсионерам могут недоплачивать: как проверить все надбавки и доплаты от ПФУ
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Многие украинские пенсионеры могут иметь право на дополнительные выплаты к пенсии, однако не всегда знают, учел ли их Пенсионный фонд при начислении. Чтобы не потерять положенные по закону средства, стоит периодически проверять свое пенсионное дело и убеждаться, что все доплаты и надбавки назначены правильно.

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Удобнее всего сделать это через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для проверки необходимо:

  • войти в личный кабинет на портале ПФУ;
  • открыть раздел «Моя пенсия»;
  • просмотреть информацию о размере пенсии и всех ее составляющих.

В этом разделе можно увидеть:

  • основной размер пенсии;
  • установленные надбавки;
  • доплаты и повышения;
  • результаты индексации;
  • другие выплаты, входящие в пенсионное обеспечение.

Те, кто предпочитает личное обращение, могут посетить сервисный центр ПФУ и получить выписку из решения о назначении или перерасчете пенсии. В документе указываются все составляющие выплаты, что позволяет проверить правильность ее расчета.

Если нет возможности воспользоваться интернетом или лично обратиться в отделение ПФУ, можно направить письменный запрос по почте. В обращении следует попросить предоставить подробный расчет пенсии и информацию обо всех учтенных надбавках и доплатах.

После получения сведений о своем пенсионном деле необходимо внимательно проверить, учтены ли все выплаты, на которые человек имеет право. Если какая-либо надбавка отсутствует, следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на ее получение.

При этом важно помнить: если пенсионер имеет право на несколько видов повышения по разным основаниям, в большинстве случаев выплачивается только одно из них — выбранное самим пенсионером или наиболее выгодное.

Специалисты подчеркивают, что часть доплат не назначается автоматически. Поэтому регулярная проверка пенсионного дела поможет своевременно выявить возможные недоплаты и получить все средства, предусмотренные законодательством.

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