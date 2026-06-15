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Удар по Києво-Печерській лаврі: під загрозою опинилися фрески, розписи та іконостас

09:24, 15 червня 2026
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Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, триває оцінка пошкоджень однієї з головних святинь України.
Удар по Києво-Печерській лаврі: під загрозою опинилися фрески, розписи та іконостас
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Після російської атаки на Київ існує загроза для внутрішнього оздоблення Києво-Печерської лаври, зокрема для розписів, фресок та іконостаса Успенського собору. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

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За його словами, наразі фахівці продовжують обстеження пошкоджених конструкцій. Остаточно оцінити стан іконостаса та інтер'єрів собору можна буде лише після детального аналізу наслідків удару та впливу пожежі на будівлю.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено частину Успенського собору, а також Башту Іоанна Кушника XVII–XVIII століть. На місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків пожежі.

Працівники заповідника спільно з правоохоронцями та монахами оперативно евакуювали найцінніші реліквії та експонати. Зокрема, із приміщень винесли виставку, присвячену Воскресінню Христовому, а також одну з головних святинь лаври — раку святого Стефана.

У заповіднику зазначають, що наразі всі евакуйовані експонати перебувають у безпеці.

Після російської атаки Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На території святині тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінки завданих пошкоджень.

Як раніше повідомлялося, у ніч на 15 червня під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ на території Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо займання виникло внаслідок прямого влучання.

Вогонь охопив дах Успенського собору, а площа пожежі, за інформацією ДСНС, сягнула близько 800 квадратних метрів. У КМВА повідомляли про суттєві пошкодження на території святині.

Києво-Печерська лавра є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

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Київ обстріл Києво-Печерська лавра

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