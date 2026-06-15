Затримки до 4 годин: список рейсів Укрзалізниці, які затримуються через атаку РФ

Укрзалізниця повідомила про затримки низки пасажирських поїздів.

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Укрзалізниця повідомила про затримки низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури та вимушені зупинки для проведення евакуації пасажирів.

Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема рейси продовжують курсувати до Дніпра та у зворотному напрямку.

Найбільші затримки фіксуються:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години

Пасажирам рекомендують відстежувати актуальний час прибуття поїздів на офіційному сайті УЗ. При цьому в компанії наголошують, що затримки можуть змінюватися, тому важливо стежити за оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

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