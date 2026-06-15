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Затримки до 4 годин: список рейсів Укрзалізниці, які затримуються через атаку РФ

08:59, 15 червня 2026
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Укрзалізниця повідомила про затримки низки пасажирських поїздів.
Затримки до 4 годин: список рейсів Укрзалізниці, які затримуються через атаку РФ
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Укрзалізниця повідомила про затримки низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури та вимушені зупинки для проведення евакуації пасажирів.

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Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема рейси продовжують курсувати до Дніпра та у зворотному напрямку.

Найбільші затримки фіксуються:

  • 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин
  • 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин
  • 21/22 Харків-Львів +3.30 годин
  • 65/66 Київ-Суми +3.30 годин
  • 7/8 Одеса-Харків +3 години
  • 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години
  • 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години
  • 21/22 Львів-Харків +3.15 години

Пасажирам рекомендують відстежувати актуальний час прибуття поїздів на офіційному сайті УЗ. При цьому в компанії наголошують, що затримки можуть змінюватися, тому важливо стежити за оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

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