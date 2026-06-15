Будівля Вищого антикорупційного суду зазнала пошкоджень під час масованої атаки на Київ, фото

Внаслідок нічного удару РФ пошкоджено будівлю ВАКС у Києві — роботу суду наразі не зупиняли.

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Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ у ніч проти 15 червня зазнала пошкоджень будівля Вищого антикорупційного суду.

Як повідомили у ВАКС, пошкоджено приміщення суду за адресою: проспект Берестейський, 41.

У будівлі вибито вікна. Наразі працівники суду встановлюють загальний обсяг завданих пошкоджень.

На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків російського обстрілу.

У Вищому антикорупційному суді наголосили, що попри пошкодження будівлі всі судові засідання відбудуться відповідно до затвердженого графіка.

У разі змін у режимі роботи суду або перенесення засідань додаткову інформацію буде оприлюднено окремо.

Як відомо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкодження та пожежі були зафіксовані в кількох районах столиці. Постраждало 30 людей.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури, освітні заклади, складські приміщення та культурні пам’ятки.

Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало пошкодження Києво-Печерської лаври. На території заповідника виникла пожежа — загорівся дах Успенського собору. За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок прямого влучання.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Удар знищив найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України.

Фото: ВАКС

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