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Після масованої атаки РФ у Києві вже 30 постраждалих, серед них двоє дітей

08:28, 15 червня 2026
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Пошкоджено житлові будинки, Києво-Печерську лавру та кіностудію Довженка, де знищено унікальну костюмну колекцію.
Після масованої атаки РФ у Києві вже 30 постраждалих, серед них двоє дітей
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Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Серед поранених — двоє дітей віком 5 та 6 років. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, внаслідок російського удару пожежі та руйнування зафіксовано практично в усіх районах столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури, освітні заклади, складські приміщення та культурні пам’ятки.

Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало пошкодження Києво-Печерської лаври. На території заповідника виникла пожежа — загорівся дах Успенського собору. За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок прямого влучання.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Як повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна, удар знищив найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України.

Пошкодження зафіксовані в Оболонському, Подільському, Печерському, Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

В Оболонському районі пошкоджено кілька житлових будинків і складські приміщення. На місцях падіння уламків виникли пожежі, згоріли близько 30 автомобілів. За словами Ткаченка, тут також сталося пряме влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

У Подільському районі уламки спричинили пожежі у приватному будинку та триповерховій будівлі. У Дніпровському районі пошкоджено житлові будинки.

У Солом’янському районі пошкоджено житлові будинки, також надійшла інформація про пожежу на території закладу освіти. У Деснянському районі сталося загоряння на території дитячого садка.

У Печерському районі постраждали житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа в гуртожитку.

У Голосіївському районі зафіксовано пожежі на складських об’єктах, пошкоджено житловий будинок та об’єкт інфраструктури. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій місцевості.

У Шевченківському районі пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та підприємства. За словами Тимура Ткаченка, тут російський удар припав по 25-поверховому житловому будинку.

Рятувальні та аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та обстеження пошкоджених об’єктів.

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Київ

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