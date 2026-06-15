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После массированной атаки РФ в Киеве уже 30 пострадавших, среди них двое детей

08:28, 15 июня 2026
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Повреждены жилые дома, Киево-Печерская лавра и киностудия Довженко, где уничтожена уникальная костюмная коллекция.
После массированной атаки РФ в Киеве уже 30 пострадавших, среди них двое детей
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В результате массированной комбинированной атаки России на Киев количество пострадавших возросло до 30 человек. Среди раненых — двое детей в возрасте 5 и 6 лет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, в результате российского удара пожары и разрушения зафиксированы практически во всех районах столицы. Повреждения получили жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, складские помещения и культурные памятники.

Одним из самых серьезных последствий атаки стало повреждение Киево-Печерской лавры. На территории заповедника возник пожар — загорелась крыша Успенского собора. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие прямого попадания.

Также в результате российской атаки возник пожар на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко. Как сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная, удар уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Повреждения зафиксированы в Оболонском, Подольском, Печерском, Соломенском, Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах Киева.

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах падения обломков возникли пожары, сгорели около 30 автомобилей. По словам Ткаченко, здесь также произошло прямое попадание в девятиэтажный жилой дом.

В Подольском районе обломки вызвали пожары в частном доме и трехэтажном здании. В Днепровском районе повреждены жилые дома.

В Соломенском районе повреждены жилые дома, также поступила информация о пожаре на территории учебного заведения. В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.

В Печерском районе пострадали жилые и нежилые здания, возник пожар в общежитии.

В Голосеевском районе зафиксированы пожары на складских объектах, повреждены жилой дом и объект инфраструктуры. В Дарницком районе обломки упали на открытой местности.

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия. По словам Тимура Ткаченко, здесь российский удар пришелся по 25-этажному жилому дому.

Спасательные и аварийные службы продолжают ликвидацию последствий атаки и обследование поврежденных объектов.

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Киев

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