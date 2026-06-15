В Киеве водитель с заклеенными номерами скрывался от полиции: во время задержания произошло нападение на патрульных

Патрульная полиция заявила, что задержание началось из-за нарушения ПДД, а не из-за розыска мужчины ТЦК.

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В Деснянском районе Киева произошел конфликт с участием патрульных полицейских, водителя автомобиля Nissan и группы людей, которые вмешались в задержание правонарушителя. В патрульной полиции заявили, что инцидент не был связан с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки, хотя после задержания мужчину доставили в РТЦК и СП из-за выявленного нарушения мобилизационного законодательства.

Как сообщили правоохранители, во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Nissan с заклеенными номерными знаками, что делало невозможной его идентификацию. Кроме того, водитель нарушил правила дорожного движения.

На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться. По данным полиции, он выехал на тротуар и продолжил движение, создавая опасность для пешеходов и других участников дорожного движения.

Для пресечения правонарушения патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль. После этого водителя задержали с применением наручников в соответствии с требованиями Закона Украины «О Национальной полиции».

Во время оформления материалов к месту происшествия подошла группа лиц, которая, по версии правоохранителей, начала препятствовать законным действиям полицейских. В полиции утверждают, что в отношении инспекторов применили средства слезоточивого действия, а также повредили служебный автомобиль полиции.

В ответ патрульные применили физическую силу и специальные средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, для отражения группового нападения. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В отношении водителя вынесли постановление по части 1 статьи 121-3 КУоАП (нарушение требований относительно использования номерных знаков) и составили протокол по статье 122-2 КУоАП (невыполнение законного требования полицейского об остановке). Также был оформлен протокол задержания.

Следователи открыли уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Кроме того, во время проверки данных задержанного правоохранители установили, что он значится как лицо, нарушающее мобилизационное законодательство. После завершения первоочередных процессуальных действий мужчину доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В патрульной полиции Киева подчеркнули, что первопричиной инцидента стало нарушение правил дорожного движения и попытка водителя скрыться от правоохранителей, а не мероприятия мобилизационного характера. Досудебное расследование продолжается.

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