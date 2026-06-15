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У Києві водій із заклеєними номерами тікав від поліції: під час затримання стався напад на патрульних

08:12, 15 червня 2026
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Патрульна поліція заявила, що затримання почалося через порушення ПДР, а не через розшук чоловіка ТЦК.
У Києві водій із заклеєними номерами тікав від поліції: під час затримання стався напад на патрульних
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У Деснянському районі Києва стався конфлікт за участю патрульних поліцейських, водія автомобіля Nissan та групи людей, які втрутилися в затримання правопорушника. У патрульній поліції заявили, що інцидент не був пов’язаний із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, хоча після затримання чоловіка доставили до РТЦК та СП через виявлене порушення мобілізаційного законодавства.

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Як повідомили правоохоронці, під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Nissan із заклеєними номерними знаками, що унеможливлювало його ідентифікацію. Крім того, водій порушив правила дорожнього руху.

На вимогу поліцейських зупинитися чоловік не відреагував і спробував утекти. За даними поліції, він виїхав на тротуар та продовжив рух, створюючи небезпеку для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Для припинення правопорушення патрульні викликали підкріплення та заблокували автомобіль. Після цього водія затримали із застосуванням кайданків відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію».

Під час оформлення матеріалів на місце події підійшла група осіб, яка, за версією правоохоронців, почала перешкоджати законним діям поліцейських. У поліції стверджують, що щодо інспекторів застосували засоби сльозогінної дії, а також пошкодили службовий автомобіль.

У відповідь патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, для відбиття групового нападу. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

На водія винесли постанову за частиною 1 статті 121-3 КУпАП (порушення вимог щодо використання номерних знаків) та склали протокол за статтею 122-2 КУпАП (невиконання законної вимоги поліцейського про зупинку). Також було оформлено протокол затримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Крім того, під час перевірки даних затриманого правоохоронці встановили, що він значиться як особа, яка порушує мобілізаційне законодавство. Після завершення першочергових процесуальних дій чоловіка доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У патрульній поліції Києва наголосили, що першопричиною інциденту стало порушення правил дорожнього руху та спроба водія втекти від правоохоронців, а не заходи мобілізаційного характеру. Досудове розслідування триває.

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