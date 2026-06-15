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Россия ударила по Киево-Печерской лавре: поврежден Успенский собор, произошел масштабный пожар, фото

08:02, 15 июня 2026
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Успенский собор поврежден, из лавры эвакуировали ценности: последствия ночной атаки России на Киев
Россия ударила по Киево-Печерской лавре: поврежден Успенский собор, произошел масштабный пожар, фото
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Ночная массированная комбинированная атака России на Киев затронула одну из самых выдающихся духовных и культурных достопримечательностей Украины. В результате вражеского удара на территории Киево-Печерской лавры произошел масштабный пожар, поврежден Успенский собор, а братия монастыря была вынуждена срочно эвакуировать святыни и церковные ценности.

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По предварительным данным городских властей, возгорание возникло вследствие прямого попадания. Спасатели локализовали пожар на крыше собора, а специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений на территории объекта, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под международной защитой.

Пожар в Киево-Печерской лавре после атаки РФ

Во время ночной массированной атаки на Киев на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС.

По словам Виталия Кличко, возгорание произошло на территории лавры, в частности на крыше Успенского собора.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по предварительной информации пожар возник вследствие прямого попадания.

«Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно — вследствие прямого попадания. В настоящее время выясняем степень ущерба, который нанесли россияне. Осуществляются мероприятия по локализации в рамках протоколов безопасности», — отметил он.

Позже Ткаченко сообщил о существенных повреждениях на территории святыни.

«По оперативной информации, повреждения на территории Лавры существенные, имеется серьезное возгорание. Россияне сознательно ударили в сердце одной из крупнейших христианских святынь», — подчеркнул глава КГВА.

Поврежден Успенский собор

По информации ГСЧС, пожар охватил крышу Успенского собора. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

Фото пожара на территории лавры обнародовал спикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря). Позже Национальный заповедник Киево-Печерская лавра опубликовал фотографии тушения пожара.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная сообщила, что в результате российского удара поврежден Успенский собор.

«Очень тяжелая новость. Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых выдающихся духовных и культурных достопримечательностей Украины и мира», — отметила она.

Эвакуация святынь и церковных ценностей

Епископ Авраамий сообщил, что после ночной атаки на территории лавры организовали срочную эвакуацию святынь и богослужебных предметов.

В частности, были приняты меры для сохранения древних икон, антиминсов и других ценностей.

По словам Татьяны Бережной, после завершения первоочередных работ по ликвидации последствий специалисты смогут оценить реальный масштаб нанесенных повреждений.

Она также подчеркнула, что благодаря слаженным действиям братии лавры, сотрудников соответствующих служб, спасателей и пожарных удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить значительную часть святынь.

Киево-Печерская лавра находится под международной защитой

Татьяна Бережная напомнила, что Киево-Печерская лавра входит в список объектов, находящихся под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

По ее словам, атака на такой объект является одним из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия.

«Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Речь идет о наследии, которое принадлежит всему человечеству. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие», — заявила вице-премьер-министр.

Массированная атака на Киев

В ночь на 15 июня Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, основной целью которой стал Киев. Для удара противник применил ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые ракеты.

В результате обстрела повреждения зафиксированы как минимум в нескольких районах столицы.

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Киев обстрел

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