У Києві змінили частину маршрутів після ворожого удару – як курсує транспорт

Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами.

Фото: Shutterstock

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У Києві після ворожого обстрілу громадський транспорт працює зі змінами через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках міста.

Трамваї

Трамваї 12 та 19 курсують за зміненим маршрутом: від станції метро «Контрактова площа» до Подільського трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо.

Рух трамвая 17 тимчасово замінено автобусним сполученням на маршруті: вул. Йорданська – вул. Семена Скляренка.

Тролейбуси

Зміни в русі тролейбусів:

6, 18 — Майдан Незалежності – просп. Європейського Союзу

32 — вул. Північна – ст. м. «Мінська»

33 — Південний вокзал – просп. Європейського Союзу

38 — до вул. Євгена Коновальця

28, 31 — до шляхопроводу Повітряних Сил

Автобуси

Автобуси 24 та 25 тимчасово курсують до площі Слави.

Нагадаємо, що нічна масована комбінована атака Росії на Київ зачепила одну з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України. Внаслідок ворожого удару на території Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа, пошкоджено Успенський собор, а братія монастиря була змушена терміново евакуювати святині та церковні цінності.

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