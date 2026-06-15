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У Києві змінили частину маршрутів після ворожого удару – як курсує транспорт

08:43, 15 червня 2026
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Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами.
У Києві змінили частину маршрутів після ворожого удару – як курсує транспорт
Фото: Shutterstock
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У Києві після ворожого обстрілу громадський транспорт працює зі змінами через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках міста.

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Трамваї

Трамваї 12 та 19 курсують за зміненим маршрутом: від станції метро «Контрактова площа» до Подільського трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо.

Рух трамвая 17 тимчасово замінено автобусним сполученням на маршруті: вул. Йорданська – вул. Семена Скляренка.

Тролейбуси

Зміни в русі тролейбусів:

  • 6, 18 — Майдан Незалежності – просп. Європейського Союзу
  • 32 — вул. Північна – ст. м. «Мінська»
  • 33 — Південний вокзал – просп. Європейського Союзу
  • 38 — до вул. Євгена Коновальця
  • 28, 31 — до шляхопроводу Повітряних Сил

Автобуси

Автобуси 24 та 25 тимчасово курсують до площі Слави.

Нагадаємо, що нічна масована комбінована атака Росії на Київ зачепила одну з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України. Внаслідок ворожого удару на території Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа, пошкоджено Успенський собор, а братія монастиря була змушена терміново евакуювати святині та церковні цінності.

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Київ війна обстріл транспорт

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