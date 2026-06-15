У Києві змінили частину маршрутів після ворожого удару – як курсує транспорт
У Києві після ворожого обстрілу громадський транспорт працює зі змінами через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках міста.
Трамваї
Трамваї 12 та 19 курсують за зміненим маршрутом: від станції метро «Контрактова площа» до Подільського трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо.
Рух трамвая 17 тимчасово замінено автобусним сполученням на маршруті: вул. Йорданська – вул. Семена Скляренка.
Тролейбуси
Зміни в русі тролейбусів:
- 6, 18 — Майдан Незалежності – просп. Європейського Союзу
- 32 — вул. Північна – ст. м. «Мінська»
- 33 — Південний вокзал – просп. Європейського Союзу
- 38 — до вул. Євгена Коновальця
- 28, 31 — до шляхопроводу Повітряних Сил
Автобуси
Автобуси 24 та 25 тимчасово курсують до площі Слави.
Нагадаємо, що нічна масована комбінована атака Росії на Київ зачепила одну з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України. Внаслідок ворожого удару на території Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа, пошкоджено Успенський собор, а братія монастиря була змушена терміново евакуювати святині та церковні цінності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.