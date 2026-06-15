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В Киеве изменили часть маршрутов после вражеского удара – как курсирует транспорт

08:43, 15 июня 2026
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После вражеских обстрелов общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями.
В Киеве изменили часть маршрутов после вражеского удара – как курсирует транспорт
Фото: Shutterstock
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В Киеве после вражеского обстрела общественный транспорт работает с изменениями из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения на отдельных участках города.

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Трамваи

Трамваи 12 и 19 курсируют по измененному маршруту: от станции метро «Контрактовая площадь» до Подольского трамвайного ремонтно-эксплуатационного депо.

Движение трамвая 17 временно заменено автобусным сообщением на маршруте: ул. Иорданская – ул. Семена Скляренко.

Троллейбусы

Изменения в движении троллейбусов:

  • 6, 18 — Майдан Независимости – просп. Европейского Союза
  • 32 — ул. Северная – ст. м. «Минская»
  • 33 — Южный вокзал – просп. Европейского Союза
  • 38 — до ул. Евгения Коновальца
  • 28, 31 — до путепровода Воздушных Сил

Автобусы

Автобусы 24 и 25 временно курсируют до площади Славы.

Напомним, что ночная массированная комбинированная атака России на Киев затронула одну из самых значимых духовных и культурных святынь Украины. В результате вражеского удара на территории Киево-Печерской лавры произошел масштабный пожар, поврежден Успенский собор, а братия монастыря была вынуждена срочно эвакуировать святыни и церковные ценности.

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Киев война обстрел транспорт

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