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Здание Высшего антикоррупционного суда получило повреждения во время массированной атаки на Киев, фото

08:46, 15 июня 2026
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В результате ночного удара РФ повреждено здание ВАКС в Киеве — работу суда пока не останавливали.
Здание Высшего антикоррупционного суда получило повреждения во время массированной атаки на Киев, фото
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В результате массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 15 июня было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда.

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Как сообщили в ВАКС, повреждено помещение суда по адресу: проспект Берестейский, 41.

В здании выбиты окна. В настоящее время сотрудники суда устанавливают общий объем причиненных повреждений.

На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий российского обстрела.

В Высшем антикоррупционном суде подчеркнули, что несмотря на повреждение здания все судебные заседания состоятся в соответствии с утвержденным графиком.

В случае изменений в режиме работы суда или переноса заседаний дополнительная информация будет обнародована отдельно.

Как известно, в ночь на 15 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела повреждения и пожары были зафиксированы в нескольких районах столицы. Пострадали 30 человек.

Повреждения получили жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, складские помещения и культурные памятники.

Одним из самых серьезных последствий атаки стало повреждение Киево-Печерской лавры. На территории заповедника возник пожар — загорелась крыша Успенского собора. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие прямого попадания.

Также в результате российской атаки возник пожар на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко. Удар уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Фото: ВАКС

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