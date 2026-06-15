Здание Высшего антикоррупционного суда получило повреждения во время массированной атаки на Киев, фото
В результате массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 15 июня было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщили в ВАКС, повреждено помещение суда по адресу: проспект Берестейский, 41.
В здании выбиты окна. В настоящее время сотрудники суда устанавливают общий объем причиненных повреждений.
На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий российского обстрела.
В Высшем антикоррупционном суде подчеркнули, что несмотря на повреждение здания все судебные заседания состоятся в соответствии с утвержденным графиком.
В случае изменений в режиме работы суда или переноса заседаний дополнительная информация будет обнародована отдельно.
Как известно, в ночь на 15 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела повреждения и пожары были зафиксированы в нескольких районах столицы. Пострадали 30 человек.
Повреждения получили жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, складские помещения и культурные памятники.
Одним из самых серьезных последствий атаки стало повреждение Киево-Печерской лавры. На территории заповедника возник пожар — загорелась крыша Успенского собора. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие прямого попадания.
Также в результате российской атаки возник пожар на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко. Удар уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.
Фото: ВАКС
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