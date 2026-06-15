Задержки до 4 часов: список рейсов Укрзализныци, которые задерживаются из-за атаки РФ

Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов.

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Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры и вынужденных остановок для проведения эвакуации пассажиров.

В то же время движение поездов дальнего следования между городами сохранено, в частности рейсы продолжают курсировать в Днепр и в обратном направлении.

Наибольшие задержки фиксируются:

53/54 Одесса–Днепр +3.50 часа

75/76 Кривой Рог–Киев +3.30 часа

21/22 Харьков–Львов +3.30 часа

65/66 Киев–Сумы +3.30 часа

7/8 Одесса–Харьков +3 часа

39/40 Запорожье–Солотвино +3.40 часа

45/46 Харьков–Ужгород +3.30 часа

21/22 Львов–Харьков +3.15 часа

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальное время прибытия поездов на официальном сайте УЗ. При этом в компании подчеркивают, что задержки могут меняться, поэтому важно следить за объявлениями на вокзалах и в поездах.

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