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Задержки до 4 часов: список рейсов Укрзализныци, которые задерживаются из-за атаки РФ

08:59, 15 июня 2026
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Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов.
Задержки до 4 часов: список рейсов Укрзализныци, которые задерживаются из-за атаки РФ
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Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры и вынужденных остановок для проведения эвакуации пассажиров.

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В то же время движение поездов дальнего следования между городами сохранено, в частности рейсы продолжают курсировать в Днепр и в обратном направлении.

Наибольшие задержки фиксируются:

  • 53/54 Одесса–Днепр +3.50 часа
  • 75/76 Кривой Рог–Киев +3.30 часа
  • 21/22 Харьков–Львов +3.30 часа
  • 65/66 Киев–Сумы +3.30 часа
  • 7/8 Одесса–Харьков +3 часа
  • 39/40 Запорожье–Солотвино +3.40 часа
  • 45/46 Харьков–Ужгород +3.30 часа
  • 21/22 Львов–Харьков +3.15 часа

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальное время прибытия поездов на официальном сайте УЗ. При этом в компании подчеркивают, что задержки могут меняться, поэтому важно следить за объявлениями на вокзалах и в поездах.

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