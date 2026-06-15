Удар по Киево-Печерской лавре: под угрозой оказались фрески, росписи и иконостас

Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей, продолжается оценка повреждений одной из главных святынь Украины.

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После российской атаки на Киев существует угроза для внутреннего убранства Киево-Печерской лавры, в частности для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора. Об этом сообщил генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают обследование поврежденных конструкций. Окончательно оценить состояние иконостаса и интерьеров собора можно будет только после детального анализа последствий удара и воздействия пожара на здание.

В результате российского обстрела повреждена часть Успенского собора, а также Башня Иоанна Кушника XVII–XVIII веков. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Сотрудники заповедника совместно с правоохранителями и монахами оперативно эвакуировали наиболее ценные реликвии и экспонаты. В частности, из помещений вынесли выставку, посвященную Воскресению Христову, а также одну из главных святынь лавры — раку святого Стефана.

В заповеднике отмечают, что в настоящее время все эвакуированные экспонаты находятся в безопасности.

После российской атаки Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

На территории святыни продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и оценке нанесенного ущерба.

Как ранее сообщалось, в ночь на 15 июня во время массированной комбинированной атаки РФ на Киев на территории Киево-Печерской лавры произошел масштабный пожар. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно возгорание возникло вследствие прямого попадания.

Огонь охватил крышу Успенского собора, а площадь пожара, по информации ГСЧС, достигла около 800 квадратных метров. В КГВА сообщали о существенных повреждениях на территории святыни.

Киево-Печерская лавра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

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