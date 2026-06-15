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Нові контракти у ЗСУ: які терміни служби, відстрочки та виплати

18:35, 15 червня 2026
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Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від 6 до 24 місяців.
Нові контракти у ЗСУ: які терміни служби, відстрочки та виплати
Фото: mod.gov.ua
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Кабінет Міністрів України опублікував Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних Силах України (ЗСУ) та інших складових Сил оборони.

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Відповідно до Постанови Кабміну від 12 червня № 768, експериментальний проєкт діятиме два роки – до червня 2028 року.

Контракти з чіткими термінами служби

Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від 6 до 24 місяців.

На бойових посадах:

для діючих військовослужбовців – 10 місяців;

для громадян із запасу – 14 місяців;

для громадян із запасу з бойовим досвідом – від 6 місяців.

На решті посад – 24 місяці.

Відстрочки після завершення контракту

Після завершення терміну дії нових контрактів захисникам гарантується звільнення з військової служби.

Також для всіх гарантовано відстрочки від призову по мобілізації – не менше 6 місяців (базова відстрочка).

Додаткова тривалість відстрочки:

+3 місяці за кожні 30 днів бойових дій – для контрактів на 10, 14 місяців, а також від 6 місяців;

+1 місяць за кожні 30 днів бойових дій – для контрактів на 24 місяці;

+6 місяців за кожний рік військової служби з початку воєнного стану – для контрактів на 10 місяців;

+1 місяць за кожний рік військової служби до воєнного стану – для всіх.

Чим довше захисник на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок. Міноборони окремо пояснювало принцип нарахування тривалості відстрочки за кожним із видом контрактів.

Виплати за новими контрактами

Для українських захисників запроваджуються нові доплати:

20 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони своїх військ;

40 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони противника.

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно до часу виконання відповідних завдань:

до 100 000 гривень – базова бойова виплата для першого ешелону оборони або наступу;

170 000 гривень – виплата до взводного опорного пункту;

70 000 гривень – виплата до ротного опорного пункту;

50 000 гривень – на пунктах управління.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

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