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Як оформити перехід на новий контракт: Михайло Федоров назвав чотири способи

18:26, 15 червня 2026
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Нові контракти Сил оборони матимуть чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки.
Як оформити перехід на новий контракт: Михайло Федоров назвав чотири способи
Фото: focus.ua
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Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що з 15 червня підписати нові контракти Сил оборони можуть цивільні, мобілізовані, чинні військовослужбовці та військові, які вже проходять службу за контрактом.

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«Нові контракти передбачають чіткі терміни служби, гарантовані відстрочки після її завершення, нову систему грошового забезпечення та більше прогнозованості й контролю над власною службою», - заявив він.

Михайло Федоров підкреслив, що для чинних військовослужбовців це насамперед чітко визначені терміни служби. Залежно від типу контракту вони можуть становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід.

Оформити перехід на новий контракт можна кількома способами:

Через Армія+

Подайте рапорт у розділі Сервіси - Контракти та відстежуйте статус його розгляду безпосередньо в застосунку.

Через свою військову частину

Подайте рапорт на укладання нового контракту через відділення персоналу своєї військової частини.

Через Резерв+

У розділі Вакансії - Нові контракти оберіть вакансію та подайте заявку до підрозділу — далі рекрутер зв’яжеться з вами.

Через центр рекрутингу

Отримайте консультацію щодо умов служби, оберіть посаду та розпочніть оформлювати контракт.

«Також уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти.

Це лише перший етап трансформації. Наше завдання — побудувати систему військової служби зі зрозумілими правилами, справедливими умовами та повагою до людини», - додав він.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

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