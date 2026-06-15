Наглядова Рада Енергоатому оголосила конкурс на посаду голови держпідприємства

Документи приймаються до 31 липня.

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Наглядова рада Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголосила про початок міжнародного конкурсного відбору на посаду голови правління компанії.

«Наглядова рада шукає лідера з бездоганною професійною репутацією та підтвердженим досвідом управління великими, складними, стратегічно важливими та капіталомісткими організаціями.

Успішний кандидат повинен поєднувати стратегічне бачення з операційною дисципліною, стійкістю в умовах високого тиску та здатністю ефективно діяти в умовах складності, невизначеності й підвищеної уваги з боку заінтересованих сторін», - йдеться у заяві.

Зазначається, що обов’язковою вимогою є підтверджений досвід роботи у високорегульованому середовищі, де питання безпеки, надійності та безперервності операцій мають критичне значення.

«Наглядова рада запрошує до участі кандидатів, які мають вагомий досвід управління великими та складними організаціями, а також успішний досвід реалізації масштабних трансформацій на рівні всієї організації в середовищах, що характеризуються високою складністю, значною капіталомісткістю, критичною важливістю для держави або суспільства та підвищеними вимогами до надійності й безпеки», - заявила Наглядова Рада Енергоатому.

Особлива перевага надаватиметься кандидатам, які успішно очолювали масштабні програми організаційної, операційної або стратегічної трансформації у великих корпораціях, державних інституціях, операторах критичної інфраструктури або інших організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Досвід роботи в енергетиці, комунальній інфраструктурі, промисловості, високотехнологічному виробництві, транспорті, оборонному секторі або інших високорегульованих та капіталомістких галузях розглядатиметься як суттєва перевага.

Кандидат повинен вільно володіти українською мовою та мати високий рівень володіння англійською мовою, достатній для здійснення керівництва Компанією в міжнародному середовищі та ефективної взаємодії з Наглядовою радою, представниками органів державної влади, регуляторами, міжнародними фінансовими організаціями, стратегічними партнерами та іншими ключовими заінтересованими сторонами.

Документи необхідно подати українською та англійською мовами на адресу: [email protected]

Умови винагороди визначатимуться з урахуванням стратегічної важливості посади, масштабу відповідальності та міжнародних ринкових орієнтирів для організацій аналогічного масштабу й складності.

Кінцевий строк подання документів - 31 липня 2026 року

Кандидати, які успішно пройдуть попередні етапи відбору, можуть бути запрошені до участі в подальших етапах оцінювання, які включатимуть інтерв’ю, оцінювання управлінських та лідерських компетенцій, презентацію стратегічного бачення розвитку Компанії, а також комплексну перевірку ділової репутації, доброчесності та благонадійності.

Лише кандидати, відібрані до наступних етапів конкурсу, будуть повідомлені про результати розгляду та запрошені до подальшої участі у процесі відбору.

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