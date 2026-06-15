Родственники могут получить присужденный умершему моральный вред — Верховный Суд объяснил как

Смерть истца после вынесения решения не препятствует наследованию присужденной моральной компенсации и не является вновь открывшимся обстоятельством.

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В постановлении по делу № 459/2511/23 от 29 мая 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда рассмотрел вопрос замены взыскателя в исполнительном листе после смерти истца и определил, может ли такая смерть считаться вновь открывшимся обстоятельством для пересмотра решения о взыскании морального вреда.

Практическое значение данного дела заключается в разграничении случаев, когда право на компенсацию морального вреда является личным и не допускает правопреемства, и ситуаций, когда такое право уже трансформировалось в присужденное судом денежное требование, которое может перейти к наследникам.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины во Львовской области о взыскании 45 000 грн морального вреда, причиненного повреждением здоровья вследствие профессионального заболевания.

Решением городского суда иск был удовлетворен. С ответчика взыскано 45 000 грн морального вреда. В дальнейшем это решение было оставлено без изменений постановлением апелляционного суда.

После вынесения решения судом первой инстанции истец умер. Его жена обратилась в суд с заявлением о замене взыскателя в исполнительном листе как правопреемник и наследник.

В свою очередь Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области подало заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что о смерти истца до вступления решения в законную силу стало известно лишь после получения заявления о замене взыскателя. По мнению заявителя, производство по делу подлежало закрытию, а жена умершего не могла приобрести право на присужденные средства.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам и удовлетворили заявление о замене взыскателя. Главное управление Пенсионного фонда обжаловало эти решения в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что процессуальное правопреемство — это замена стороны или третьего лица другим лицом (правопреемником) в связи с выбытием из процесса соответствующего субъекта, при которой к правопреемнику переходят все процессуальные права и обязанности правопредшественника, и он продолжает участие последнего в гражданском судопроизводстве.

Основаниями процессуального правопреемства могут быть только юридические факты, возникшие во время судебного производства по делу.

Суд подчеркнул, что процессуальное правопреемство возможно только тогда, когда в имущественных правоотношениях произошло правопреемство.

Следовательно, при решении вопроса о привлечении правопреемников участников дела суду необходимо установить наличие либо отсутствие правопреемства на основании норм материального права в спорных правоотношениях.

Далее Суд обратился к положениям гражданского законодательства о наследовании права на моральный вред и отметил, что к наследнику переходит право на возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при его жизни.

ВС указал, что право на компенсацию морального вреда является личным, поскольку причинение морального вреда связано с негативным воздействием на личные неимущественные блага физического лица. Именно поэтому частью третьей статьи 1230 ГК Украины предусмотрено правило, согласно которому наследуется право на возмещение морального вреда, присужденное судом наследодателю при его жизни.

Если наследодатель обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда и умер на стадии рассмотрения дела, процессуальное правопреемство по требованию о компенсации морального вреда не допускается.

Оценивая обстоятельства конкретного дела, Верховный Суд отметил, что суды правильно учли: наследодатель обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда и умер уже после вынесения решения судом первой инстанции. В таком случае наследуется право на возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при жизни.

Также Суд указал, что наличие судебного решения об удовлетворении требований кредитора, которое не исполнено должником, не прекращает обязательственные правоотношения сторон.

Процессуальной целью замены как стороны открытого исполнительного производства, так и стороны по делу (в исполнительном документе) является получение исполнения судебного решения в рамках исполнительного производства.

Учитывая установленные обстоятельства, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о наличии оснований для замены взыскателя.

Суд обратил внимание, что процедура пересмотра окончательного судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам не тождественна новому рассмотрению дела и не предусматривает повторной оценки всех доводов сторон. Суд должен пересматривать ранее принятое решение только в пределах вновь открывшихся обстоятельств.

Основанием такого пересмотра являются не недостатки рассмотрения дела судом, а то, что на момент вынесения решения суд не имел возможности учесть существенное обстоятельство, которое могло существенно повлиять на разрешение дела.

ВС указал, что вновь открывшимися являются обстоятельства, которые имеют существенное значение для разрешения спора, существовали на момент рассмотрения дела, не были и не могли быть известны заявителю, а их учет мог бы повлиять на выводы суда.

Применяя эти критерии к спорным правоотношениям, Суд пришел к выводу, что обстоятельство, на которое ссылается Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области, а именно смерть истца, не является вновь открывшимся в понимании пункта 1 части второй статьи 423 ГПК Украины, поскольку не относится к предмету доказывания по делу о взыскании морального вреда, причиненного повреждением здоровья при исполнении трудовых обязанностей вследствие профессионального заболевания, и не влияет на выводы суда относительно наличия у истца права на защиту нарушенного права.

Кроме того, ВС согласился с выводом апелляционного суда о том, что независимо от того, было ли апелляционному суду известно о смерти истца, он был обязан проверить решение суда первой инстанции на предмет его законности и обоснованности, что и было сделано при апелляционном пересмотре.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области без удовлетворения и подтвердил законность замены умершего взыскателя его наследником.

Фактически Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой присужденная при жизни лица моральная компенсация входит в состав наследства и может быть получена наследником. В то же время смерть истца после вынесения решения не является вновь открывшимся обстоятельством и не дает оснований для пересмотра такого решения.

Дополнительно читайте в материале «Судебно-юридической газеты» о том, можно ли отказаться от наследства в пользу родственника и что необходимо знать наследникам.

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