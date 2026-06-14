Можно ли отказаться от наследства в пользу родственника — что нужно знать наследникам

Наследники могут отказаться от наследства в пользу другого лица, однако такая процедура имеет важные ограничения.

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Наследство — это не только имущество, но и юридические последствия, которые наследник должен оценить до принятия решения. Закон позволяет не принимать наследство, однако отказ должен быть оформлен правильно: в установленный срок, в надлежащей форме и без каких-либо условий. После окончания срока для принятия наследства изменить решение уже не получится.

Кто может отказаться от наследства

Каждый наследник — как по завещанию, так и по закону — имеет право не только принять наследство, но и отказаться от него. При этом такой отказ должен соответствовать требованиям законодательства.

Как подать заявление об отказе от наследства

Для отказа от принятия наследства наследник подает нотариусу по месту открытия наследства соответствующее заявление.

Заявление подается лично в письменной форме. Документы, составленные от имени наследников их представителями на основании доверенностей, не принимаются.

Какие существуют способы подачи заявления

Наиболее распространенный способ — личное обращение к нотариусу. В таком случае нотариальное удостоверение подлинности подписи не требуется.

Также заявление можно направить по почте. В этом случае подлинность подписи наследника должна быть нотариально удостоверена.

Кроме того, закон допускает подачу заявления в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи либо усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

В таком случае нотариус открывает наследственное дело и уведомляет наследника о необходимости либо направить надлежащим образом оформленное заявление по почте, либо лично прибыть к нотариусу.

В какой срок можно отказаться от наследства

Отказаться от наследства можно только в пределах срока, установленного для его принятия.

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины, общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со времени его открытия.

Если право на наследование возникает вследствие непринятия наследства или отказа от него другими наследниками, для такого лица устанавливается срок в три месяца с момента возникновения права на наследование.

Если оставшийся срок меньше трех месяцев, он автоматически продлевается до трех месяцев.

Можно ли отказаться от наследства в пользу другого лица

Закон предусматривает возможность отказа от наследства в пользу другого лица.

Наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу другого наследника, указанного в завещании.

Наследник по закону имеет право отказаться в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди наследования.

Если завещатель подназначил наследника, лицо, на имя которого составлено завещание, может отказаться от наследства только в пользу подназначенного наследника.

Какие последствия имеет отказ от наследства

Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным. Это означает, что наследник не может выдвигать какие-либо условия или ограничения.

Частичный отказ от наследства законодательством не допускается. То есть нельзя принять только часть наследственного имущества, а от другой части отказаться.

Вместе с тем наследник имеет право отозвать свой отказ, но только в течение срока, установленного для принятия наследства.

Что следует учитывать перед отказом от наследства

Перед принятием решения об отказе от наследства следует внимательно оценить все юридические последствия такого шага. После истечения установленного законом срока изменить решение будет невозможно.

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