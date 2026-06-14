Мужчина ухаживал за матерью, но после ошибки со справкой оказался в армии — история одной мобилизации

ТЦК отменил отсрочку на основании информации от другого медучреждения, а мужчину мобилизовали в тот же день.

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Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело военнообязанного, которого мобилизовали после отмены отсрочки, предоставленной в связи с уходом за матерью, нуждающейся в постоянном постороннем уходе. Суд пришел к выводу, что решение об отмене отсрочки было необоснованным, поскольку комиссия ТЦК положила в основу своих выводов информацию, полученную от медицинского учреждения, которое не выдавало документ, ставший основанием для предоставления отсрочки.

Кроме того, суд установил, что решение об отмене отсрочки и приказ о призыве были приняты в один день, а доказательств надлежащего уведомления лица об утрате права на отсрочку ответчики не предоставили. По мнению суда, это фактически лишило мужчину возможности повторно подтвердить основания для отсрочки или реализовать другие предусмотренные законом права.

В результате суд отменил решение комиссии ТЦК об отмене отсрочки, признал противоправным приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава и уволить его с военной службы.

Обстоятельства дела

Истец состоял на воинском учете и имел оформленную через «Резерв+» отсрочку от мобилизации до мая 2026 года на основании пункта 9 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с осуществлением постоянного ухода за матерью, нуждающейся в таком уходе.

Для получения отсрочки он подал через ЦНАП заявление и пакет документов, среди которых было заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода за матерью, акт об осуществлении ухода и другие подтверждающие документы. После рассмотрения заявления отсрочка была отражена в системе «Резерв+».

Однако 2 марта 2026 года комиссия ТЦК приняла решение об отмене отсрочки. Основанием стала информация об отсутствии сведений о соответствующем заключении ЛКК в реестрах и медицинской системе. В тот же день мужчину направили на ВЛК, признали годным к военной службе, издали приказ о призыве и направили в воинскую часть. Впоследствии его зачислили в списки личного состава.

Почему суд встал на сторону истца

Ключевым в деле стало то, что ТЦК проверял информацию о заключении ЛКК через другое медицинское учреждение, а не через то, которое фактически выдало документ.

Суд установил, что заключение о необходимости постоянного постороннего ухода за матерью истца было выдано «Скалатским медицинским центром». В то же время запрос о проверке документа ТЦК направил в «Скалатскую коммунальную больницу». Именно ответ этого учреждения был использован как основание для вывода об отсутствии законных оснований для отсрочки.

Суд отметил, что больница, в которую обратился ТЦК, не являлась автором спорного заключения и не владела информацией относительно его оформления. Поэтому полученные от нее сведения не могли быть надлежащим основанием для вывода о недействительности либо недостоверности документа, поданного истцом. В связи с этим решение об отмене отсрочки суд признал необоснованным.

Суд о принципе правовой определенности и легитимных ожиданиях

Суд обратил внимание, что истец надлежащим образом реализовал свое право на отсрочку: подал заявление, предоставил необходимые документы, а сведения об отсрочке были внесены в соответствующие реестры и отражены в его электронном военно-учетном документе. При таких обстоятельствах у него возникли легитимные ожидания того, что государственные органы будут действовать в соответствии с установленной законом процедурой.

В решении подчеркивается, что после предоставления отсрочки повторная проверка оснований для нее возможна только в порядке, определенном законодательством. Несоблюдение такой процедуры нарушает принцип правовой определенности и противоречит требованиям верховенства права.

Нарушение процедуры отмены отсрочки

Отдельно суд исследовал вопрос уведомления истца об отмене отсрочки.

В соответствии с Порядком проведения призыва во время мобилизации лицо должно быть надлежащим образом уведомлено о таком решении. Законодательство также предусматривает возможность лично прибыть в ТЦК для возврата документов об отсрочке и, при наличии оснований, повторно обратиться с заявлением о ее предоставлении.

Однако в материалах дела отсутствовали доказательства того, что уведомление об отмене отсрочки было направлено истцу почтой либо электронной почтой. Более того, решение об отмене отсрочки и приказ о призыве были приняты в один день. По мнению суда, это фактически лишило лицо возможности реализовать свои права, предусмотренные Порядком №560, что свидетельствует о нарушении установленной процедуры.

Почему суд отменил приказ о призыве

Суд отметил, что одной из предпосылок призыва во время мобилизации является отсутствие у военнообязанного действующего и надлежащим образом реализованного права на отсрочку.

Поскольку решение об отмене отсрочки было признано противоправным, суд пришел к выводу, что у ответчика отсутствовали надлежащие правовые основания для призыва истца на военную службу. Именно поэтому приказ ТЦК о мобилизации в части призыва истца был признан противоправным и отменен.

При этом суд отклонил доводы о том, что после приобретения лицом статуса военнослужащего последствия мобилизации являются необратимыми. Суд подчеркнул, что незаконная отмена отсрочки, нарушение процедуры уведомления и последующий призыв не могут лишать лицо права на эффективную судебную защиту.

Что решил суд

Тернопольский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отмене отсрочки, признал противоправным и отменил приказ о призыве истца на военную службу, а также обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава и уволить с военной службы. Вместе с тем суд по делу №500/1220/26 отказал в требовании об отдельном восстановлении отсрочки, указав, что срок ее действия уже истек, а отмена решения комиссии является достаточным способом защиты нарушенного права.

Также суд взыскал в пользу истца часть уплаченного судебного сбора.

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