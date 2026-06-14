Чоловік доглядав за матір’ю, але після помилки з довідкою потрапив до війська — історія однієї мобілізації

ТЦК скасував відстрочку через інформацію від іншого медзакладу, а чоловіка мобілізували того ж дня.

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Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув справу військовозобов’язаного, якого мобілізували після скасування відстрочки, наданої через догляд за матір’ю, яка потребує постійного стороннього догляду. Суд дійшов висновку, що рішення про скасування відстрочки було необґрунтованим, оскільки комісія ТЦК поклала в основу своїх висновків інформацію, отриману від медичного закладу, який не видавав документ, що став підставою для надання відстрочки.

Крім того, суд встановив, що рішення про скасування відстрочки та наказ про призов були ухвалені в один день, а доказів належного повідомлення особи про втрату права на відстрочку відповідачі не надали. На думку суду, це фактично позбавило чоловіка можливості повторно підтвердити підстави для відстрочки або реалізувати інші передбачені законом права.

У результаті суд скасував рішення комісії ТЦК про скасування відстрочки, визнав протиправним наказ про призов та зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу і звільнити його з військової служби.

Обставини справи

Позивач перебував на військовому обліку та мав оформлену через «Резерв+» відстрочку від мобілізації до травня 2026 року на підставі пункту 9 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку зі здійсненням постійного догляду за матір’ю, яка потребує такого догляду.

Для отримання відстрочки він подав через ЦНАП заяву та пакет документів, серед яких був висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу матері у постійному сторонньому догляді, акт про здійснення догляду та інші підтвердні документи. Після розгляду заяви відстрочка була відображена в системі «Резерв+».

Однак 2 березня 2026 року комісія ТЦК ухвалила рішення про скасування відстрочки. Підставою стала інформація про відсутність відомостей щодо відповідного висновку ЛКК у реєстрах та медичній системі. Того ж дня чоловіка направили на ВЛК, визнали придатним до військової служби, видали наказ про призов і направили до військової частини. Згодом його зарахували до списків особового складу.

Чому суд став на бік позивача

Ключовим у справі стало те, що ТЦК перевіряв інформацію щодо висновку ЛКК через інший медичний заклад, ніж той, який фактично видав документ.

Суд встановив, що висновок про потребу матері позивача у постійному сторонньому догляді був виданий «Скалатським медичним центром». Водночас запит щодо перевірки документа ТЦК направив до «Скалатської комунальної лікарні». Саме відповідь цього закладу була використана як підстава для висновку про відсутність законних підстав для відстрочки.

Суд зазначив, що лікарня, до якої звернувся ТЦК, не була автором спірного висновку та не володіла інформацією щодо його оформлення. Тому отримані від неї відомості не могли бути належною підставою для висновку про недійсність або недостовірність документа, поданого позивачем. Відтак рішення про скасування відстрочки суд визнав необґрунтованим.

Суд про принцип правової визначеності та легітимні очікування

Суд звернув увагу, що позивач належним чином реалізував своє право на відстрочку: подав заяву, надав необхідні документи, а відомості про відстрочку були внесені до відповідних реєстрів та відображені в його електронному військово-обліковому документі. За таких обставин у нього виникли легітимні очікування, що державні органи діятимуть відповідно до встановленої законом процедури.

У рішенні наголошується, що після надання відстрочки повторна перевірка підстав для неї можлива лише у порядку, визначеному законодавством. Недотримання такої процедури порушує принцип юридичної визначеності та суперечить вимогам верховенства права.

Порушення процедури скасування відстрочки

Окремо суд дослідив питання повідомлення позивача про скасування відстрочки.

Відповідно до Порядку проведення призову під час мобілізації особа має бути належним чином повідомлена про таке рішення. Законодавство також передбачає можливість особисто прибути до ТЦК для повернення документів про відстрочку та, за наявності підстав, повторно звернутися із заявою про її надання.

Проте у матеріалах справи не було доказів, що повідомлення про скасування відстрочки було надіслано позивачу поштою або електронною поштою. Більше того, рішення про скасування відстрочки та наказ про призов були прийняті в один день. На думку суду, це фактично позбавило особу можливості реалізувати свої права, передбачені Порядком №560, що свідчить про порушення встановленої процедури.

Чому суд скасував наказ про призов

Суд зазначив, що однією з передумов призову під час мобілізації є відсутність у військовозобов’язаного чинного та належним чином реалізованого права на відстрочку.

Оскільки рішення про скасування відстрочки було визнано протиправним, суд дійшов висновку, що у відповідача були відсутні належні правові підстави для призову позивача на військову службу. Саме тому наказ ТЦК про мобілізацію в частині призову позивача був визнаний протиправним і скасований.

При цьому суд відхилив доводи про те, що після набуття особою статусу військовослужбовця наслідки мобілізації є незворотними. Суд наголосив, що незаконне скасування відстрочки, порушення процедури повідомлення та подальший призов не можуть позбавляти особу права на ефективний судовий захист.

Що вирішив суд

Тернопільський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про скасування відстрочки, визнав протиправним та скасував наказ про призов позивача на військову службу, а також зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу та звільнити з військової служби. Водночас суд у справі №500/1220/26 відмовив у вимозі про окреме поновлення відстрочки, зазначивши, що її строк уже сплив, а скасування рішення комісії є достатнім способом захисту порушеного права.

Також суд стягнув на користь позивача частину сплаченого судового збору.

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