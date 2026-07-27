Києво-Могилянську академію чекають зміни: частину історичного комплексу пропонують передати у державну власність

У Верховній Раді пропонують передати у державну власність частину історичного комплексу Києво-Могилянської академії, щоб забезпечити його цілісність, єдине управління та збереження як пам'ятки національного значення.

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У Києві пропонують змінити правовий режим історичного комплексу Києво-Могилянської академії та ансамблю Братського монастиря, щоб забезпечити його цілісне управління, збереження та розвиток. Для цього до Верховної Ради подали законопроєкт №15445 «Про забезпечення цілісності та особливості правового режиму Комплексу споруд Києво-Могилянської академії та ансамблю Братського монастиря».

Чому виникла потреба у змінах

Автори законопроєкту зазначають, що комплекс споруд Києво-Могилянської академії та ансамбль Братського монастиря є пам’яткою історії національного значення та одним із найважливіших історико-культурних і освітніх осередків України.

Попри те, що весь комплекс офіційно внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як єдина пам’ятка, його складові нині перебувають у різних формах власності.

Так, Староакадемічний корпус, Новоакадемічний корпус, Будинок колишньої бурси та інші навчальні й адміністративні будівлі перебувають у державній власності та належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Водночас Трапезна зі Святодухівською церквою, Сонячний годинник, Братські келії, Поварня з келіями, Корпус настоятеля та Просфірня залишаються у комунальній власності територіальної громади Києва.

При цьому всі ці об’єкти вже понад 30 років фактично використовує Національний університет «Києво-Могилянська академія» для освітньої, наукової та культурної діяльності на підставі охоронно-орендних договорів.

На думку авторів документа, через поділ між державною та комунальною власністю виник розрив між фактичним користуванням пам’ятками та повноваженнями щодо управління ними. Це ускладнює проведення єдиної політики щодо їх охорони, реставрації, використання та розвитку.

Окремо наголошується, що законопроєкт не має на меті розширення майнової бази університету. Його головне завдання — забезпечити єдиний правовий та управлінський режим для історичного комплексу.

Що пропонується

Документ передбачає встановлення спеціального правового режиму для Комплексу споруд Києво-Могилянської академії та ансамблю Братського монастиря.

Зокрема пропонується:

визначити перелік об’єктів, на які поширюватиметься дія закону;

закріпити принцип цілісності історичного комплексу;

передати у державну власність Трапезну зі Святодухівською церквою, Сонячний годинник, Братські келії, Поварню з келіями, Корпус настоятеля та Просфірню;

визначити повноваження Кабінету Міністрів України, Київської міської ради, Міністерства освіти і науки України та інших органів щодо реалізації закону;

оформити передачу майна у державну власність, зареєструвати право державної власності та закріпити відповідні об’єкти за Національним університетом «Києво-Могилянська академія» відповідно до законодавства.

При цьому законопроєкт стосується виключно нерухомого майна. Його дія не поширюватиметься на бібліотечні фонди, архівні документи, музейні предмети, обладнання, інвентар та інше рухоме майно.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону має забезпечити єдине управління історичним комплексом, покращити умови для його збереження, реставрації та використання.

Також очікується, що це створить сприятливіші умови для розвитку освітньої, наукової та культурної діяльності Національного університету «Києво-Могилянська академія», підвищить ефективність управління об’єктами культурної спадщини та сприятиме залученню грантів, міжнародної технічної допомоги й благодійного фінансування.

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