Верховный Суд защитил право семьи погибшего военнослужащего на выплаты несмотря на разное написание фамилий в документах

Ошибка или разная транслитерация: Верховный Суд защитил право семьи погибшего военнослужащего на выплаты.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил, что расхождения в написании фамилий в документах не препятствуют установлению факта родственных отношений в судебном порядке, если это необходимо для реализации прав членов семьи погибшего военнослужащего. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства обороны и согласился с выводами предыдущих инстанций о наличии оснований для установления родства между погибшим военнослужащим и его родителями.

Обстоятельства дела

После гибели мужа-военнослужащего во время выполнения боевого задания его жена обратилась в Министерство обороны для оформления единовременной денежной помощи.

При рассмотрении документов комиссия Минобороны выявила расхождения в написании фамилии погибшего военнослужащего и его родителей. В связи с этим документы были возвращены на доработку с требованием предоставить решение суда или другие документы, подтверждающие родственные отношения между погибшим военнослужащим и его родителями.

Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений. В ходе рассмотрения дела было установлено, что родители, указанные в свидетельстве о рождении военнослужащего, действительно являются его матерью и отцом.

Кроме того, Украинское бюро лингвистических экспертиз в своем заключении указало, что различные варианты написания фамилий являются идентичными, а расхождения возникли вследствие отклонения от орфографических норм, особенностей межъязыкового преобразования фамилий и ситуации контактного билингвизма.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, а апелляционный суд согласился с таким выводом.

Доводы Министерства обороны

В кассационной жалобе Министерство обороны указывало, что законодательство предусматривает возможность внесения изменений в актовые записи гражданского состояния для подтверждения родственных отношений.

По мнению ведомства, заявительница сначала должна была воспользоваться процедурой исправления соответствующих записей через орган государственной регистрации актов гражданского состояния. Только в случае отказа во внесении таких изменений она могла обращаться в суд.

Именно по этим основаниям Министерство просило отменить решения судов предыдущих инстанций.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Верховный Суд напомнил, что дела об установлении факта родственных отношений прямо предусмотрены статьей 315 ГПК Украины и могут рассматриваться в порядке отдельного производства.

Суд отметил, что установление фактов, имеющих юридическое значение, допускается тогда, когда от такого факта зависит реализация прав лица, отсутствует спор о праве, а действующее законодательство не предусматривает иного порядка подтверждения соответствующего обстоятельства.

КГС ВС учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 февраля 2026 года по делу № 308/17634/23. Большая Палата указала, что единовременная денежная помощь в связи с гибелью военнослужащего выплачивается лицам, имеющим право на ее получение, а спор в таких правоотношениях может возникнуть между претендентами на выплату, а не между заявителем и Министерством обороны.

Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что имеющиеся в деле доказательства подтверждают родство между погибшим военнослужащим и его родителями. Установление этого факта имеет для заявительницы юридическое значение, поскольку необходимо для реализации права на получение единовременной денежной помощи после гибели мужа.

Отдельно КГС ВС обратил внимание, что сама комиссия Министерства обороны, возвращая документы на доработку, указала на необходимость предоставления решения суда или иных документов, подтверждающих факт родственных отношений. Поэтому доводы о ненадлежащем способе защиты права были признаны необоснованными.

Суд также подчеркнул, что кассационная инстанция является судом права, а не судом факта, поэтому не переоценивает доказательства, надлежащим образом исследованные судами предыдущих инстанций.

Верховный Суд по делу № 361/12008/24 пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы не опровергают выводов судов предыдущих инстанций и фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств. В связи с этим КГС ВС оставил кассационную жалобу Министерства обороны без удовлетворения, а решение Броварского горрайонного суда Киевской области и постановление Киевского апелляционного суда — без изменений.

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