  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Верховный Суд защитил право семьи погибшего военнослужащего на выплаты несмотря на разное написание фамилий в документах

09:06, 15 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ошибка или разная транслитерация: Верховный Суд защитил право семьи погибшего военнослужащего на выплаты.
Верховный Суд защитил право семьи погибшего военнослужащего на выплаты несмотря на разное написание фамилий в документах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил, что расхождения в написании фамилий в документах не препятствуют установлению факта родственных отношений в судебном порядке, если это необходимо для реализации прав членов семьи погибшего военнослужащего. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства обороны и согласился с выводами предыдущих инстанций о наличии оснований для установления родства между погибшим военнослужащим и его родителями.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

После гибели мужа-военнослужащего во время выполнения боевого задания его жена обратилась в Министерство обороны для оформления единовременной денежной помощи.

При рассмотрении документов комиссия Минобороны выявила расхождения в написании фамилии погибшего военнослужащего и его родителей. В связи с этим документы были возвращены на доработку с требованием предоставить решение суда или другие документы, подтверждающие родственные отношения между погибшим военнослужащим и его родителями.

Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений. В ходе рассмотрения дела было установлено, что родители, указанные в свидетельстве о рождении военнослужащего, действительно являются его матерью и отцом.

Кроме того, Украинское бюро лингвистических экспертиз в своем заключении указало, что различные варианты написания фамилий являются идентичными, а расхождения возникли вследствие отклонения от орфографических норм, особенностей межъязыкового преобразования фамилий и ситуации контактного билингвизма.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, а апелляционный суд согласился с таким выводом.

Доводы Министерства обороны

В кассационной жалобе Министерство обороны указывало, что законодательство предусматривает возможность внесения изменений в актовые записи гражданского состояния для подтверждения родственных отношений.

По мнению ведомства, заявительница сначала должна была воспользоваться процедурой исправления соответствующих записей через орган государственной регистрации актов гражданского состояния. Только в случае отказа во внесении таких изменений она могла обращаться в суд.

Именно по этим основаниям Министерство просило отменить решения судов предыдущих инстанций.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Верховный Суд напомнил, что дела об установлении факта родственных отношений прямо предусмотрены статьей 315 ГПК Украины и могут рассматриваться в порядке отдельного производства.

Суд отметил, что установление фактов, имеющих юридическое значение, допускается тогда, когда от такого факта зависит реализация прав лица, отсутствует спор о праве, а действующее законодательство не предусматривает иного порядка подтверждения соответствующего обстоятельства.

КГС ВС учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 февраля 2026 года по делу № 308/17634/23. Большая Палата указала, что единовременная денежная помощь в связи с гибелью военнослужащего выплачивается лицам, имеющим право на ее получение, а спор в таких правоотношениях может возникнуть между претендентами на выплату, а не между заявителем и Министерством обороны.

Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что имеющиеся в деле доказательства подтверждают родство между погибшим военнослужащим и его родителями. Установление этого факта имеет для заявительницы юридическое значение, поскольку необходимо для реализации права на получение единовременной денежной помощи после гибели мужа.

Отдельно КГС ВС обратил внимание, что сама комиссия Министерства обороны, возвращая документы на доработку, указала на необходимость предоставления решения суда или иных документов, подтверждающих факт родственных отношений. Поэтому доводы о ненадлежащем способе защиты права были признаны необоснованными.

Суд также подчеркнул, что кассационная инстанция является судом права, а не судом факта, поэтому не переоценивает доказательства, надлежащим образом исследованные судами предыдущих инстанций.

Верховный Суд по делу № 361/12008/24 пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы не опровергают выводов судов предыдущих инстанций и фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств. В связи с этим КГС ВС оставил кассационную жалобу Министерства обороны без удовлетворения, а решение Броварского горрайонного суда Киевской области и постановление Киевского апелляционного суда — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд деньги ВСУ военные армия судебная практика военнослужащие КЦС ВС выплаты военным денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты при производственных травмах будут назначать до завершения расследования

Законопроект предусматривает отдельные условия назначения страховых выплат для участников боевых действий и новый порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности до завершения расследования производственной травмы.

Киевлянка обвинила оператора в потере 584 тысяч гривен помощи от ООН из-за отключенного номера

50 млн грн морального ущерба за заблокированную SIM-карту: признают ли суды такие требования обоснованными.

Как принять квартиру после застройщика: гайд для покупателей в 2026 году

Договор купли-продажи права требования: как оформить собственность и избежать ловушек.

Выплата в связи с гибелью военнослужащего: почему одни семьи получают 15 млн, а другие — 2 млн

Государство гарантирует выплаты в случае гибели военнослужащих, однако на практике семьи часто получают отказы и вынуждены обращаться в суды.

Украинцы смогут регистрировать брак онлайн через Дію: инициативу официально закрепят в законе

В Украине предлагают на законодательном уровне закрепить возможность заключения брака онлайн через Портал Дія.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]