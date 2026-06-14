  1. В мире
  2. / В Украине

Как проверить смартфон перед покупкой: в Госпродпотребслужбе назвали основные признаки безопасного товара

23:59, 14 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае существенного недостатка покупатель имеет право потребовать возмещения средств или замены товара.
Как проверить смартфон перед покупкой: в Госпродпотребслужбе назвали основные признаки безопасного товара
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед покупкой мобильного телефона специалисты Госпродпотребслужбы советуют обращать внимание на наличие национального знака соответствия техническим регламентам, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности. Такой знак должен быть четким, несмываемым и размещаться на устройстве или табличке с техническими данными, а если это невозможно — на упаковке или в сопроводительных документах. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Также при покупке покупатель должен получить расчетный документ (чек), технический паспорт или другой эксплуатационный документ и гарантийный талон. Именно эти документы подтверждают факт приобретения товара и дают возможность защищать свои права в случае возникновения проблем.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О защите прав потребителей», в случае выявления недостатков в течение гарантийного срока покупатель имеет право требовать пропорционального снижения цены, бесплатного устранения недостатков в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

Если в течение гарантийного срока обнаружен существенный недостаток, возникший по вине производителя или продавца, либо факт подделки товара (при необходимости подтвержденный экспертизой), потребитель может по своему усмотрению потребовать возврата денежных средств или замены телефона на аналогичный или равноценный. Для этого необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией.

Бесплатный ремонт должен быть осуществлен в течение 14 дней или в другой срок по соглашению сторон. По письменному требованию потребителя на время ремонта ему с доставкой предоставляется смартфон аналогичной модели.

Недостаток считается существенным, если его невозможно устранить, ремонт длится более 14 дней, проблема возникает повторно после ремонта или устройство больше не соответствует своим характеристикам и назначению. В таких случаях потребитель имеет право требовать возврата средств или замены товара.

Отдельно отмечается, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам.

Обмен возможен при условии, что товар не использовался, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки и расчетный документ или электронный чек, позволяющий идентифицировать покупку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцы смогут регистрировать брак онлайн через Дію: инициативу официально закрепят в законе

В Украине предлагают на законодательном уровне закрепить возможность заключения брака онлайн через Портал Дія.

Когда договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным — позиция ВС

Суд отказал в отмене сделки, указав, что действует презумпция согласия супругов и отсутствуют основания для ее опровержения.

Статус УБД могут аннулировать: кто рискует остаться без льгот и государственной поддержки

Получение статуса участника боевых действий даёт право на значительный перечень социальных гарантий, однако сам статус не является абсолютно неприкосновенным.

Пенсионный фонд потерял основание задерживать выплаты: апелляционный суд отменил ограничения Кабмина

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность постановления Кабмина, которое позволяло Пенсионному фонду выплачивать задолженность по решениям судов частями.

Суды разошлись во мнениях относительно расчёта выплат военнослужащим — дело передали в Большую Палату

Верховный Суд передал спор о перерасчёте денежного обеспечения военнослужащих в объединённую палату из-за различной практики применения постановления Кабмина.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]