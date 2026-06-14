Как проверить смартфон перед покупкой: в Госпродпотребслужбе назвали основные признаки безопасного товара

В случае существенного недостатка покупатель имеет право потребовать возмещения средств или замены товара.

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Перед покупкой мобильного телефона специалисты Госпродпотребслужбы советуют обращать внимание на наличие национального знака соответствия техническим регламентам, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности. Такой знак должен быть четким, несмываемым и размещаться на устройстве или табличке с техническими данными, а если это невозможно — на упаковке или в сопроводительных документах. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Также при покупке покупатель должен получить расчетный документ (чек), технический паспорт или другой эксплуатационный документ и гарантийный талон. Именно эти документы подтверждают факт приобретения товара и дают возможность защищать свои права в случае возникновения проблем.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О защите прав потребителей», в случае выявления недостатков в течение гарантийного срока покупатель имеет право требовать пропорционального снижения цены, бесплатного устранения недостатков в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

Если в течение гарантийного срока обнаружен существенный недостаток, возникший по вине производителя или продавца, либо факт подделки товара (при необходимости подтвержденный экспертизой), потребитель может по своему усмотрению потребовать возврата денежных средств или замены телефона на аналогичный или равноценный. Для этого необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией.

Бесплатный ремонт должен быть осуществлен в течение 14 дней или в другой срок по соглашению сторон. По письменному требованию потребителя на время ремонта ему с доставкой предоставляется смартфон аналогичной модели.

Недостаток считается существенным, если его невозможно устранить, ремонт длится более 14 дней, проблема возникает повторно после ремонта или устройство больше не соответствует своим характеристикам и назначению. В таких случаях потребитель имеет право требовать возврата средств или замены товара.

Отдельно отмечается, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам.

Обмен возможен при условии, что товар не использовался, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки и расчетный документ или электронный чек, позволяющий идентифицировать покупку.

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