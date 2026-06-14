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Як перевірити смартфон перед покупкою: у Держпродспоживслужбі назвали головні ознаки безпечного товару

23:59, 14 червня 2026
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У разі істотного недоліку покупець має право вимагати повернення коштів або заміну товару.
Як перевірити смартфон перед покупкою: у Держпродспоживслужбі назвали головні ознаки безпечного товару
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Перед покупкою мобільного телефону фахівці Держпродспоживслужби радять звертати увагу на наявність національного знака відповідності технічним регламентам, який підтверджує відповідність продукції вимогам безпеки. Такий знак має бути чітким, незмивним і розміщуватися на пристрої або табличці з технічними даними, а якщо це неможливо — на упаковці чи в супровідних документах. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

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Також під час купівлі покупець повинен отримати розрахунковий документ (чек), технічний паспорт або інший експлуатаційний документ і гарантійний талон. Саме ці папери підтверджують факт придбання товару та дають можливість захищати свої права у разі виникнення проблем.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що відповідно до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків у розумний строк або відшкодування витрат на їх усунення.

Якщо протягом гарантійного строку виявлено істотний недолік, що виник з вини виробника або продавця, або факт фальсифікації товару (за потреби підтверджений експертизою), споживач може на власний вибір вимагати повернення коштів або заміни телефону на аналогічний чи рівноцінний. Для цього необхідно звернутися до продавця з письмовою претензією.

Безоплатний ремонт має бути здійснений протягом 14 днів або в інший строк за домовленістю сторін. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому з доставкою надається смартфон аналогічної моделі.

Недолік вважається істотним, якщо його неможливо усунути, ремонт триває понад 14 днів, проблема виникає повторно після ремонту або пристрій більше не відповідає своїм характеристикам і призначенню. У таких випадках споживач має право вимагати повернення коштів або заміну товару.

Окремо зазначається, що відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право протягом 14 днів обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин.

Обмін можливий за умови, що товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ або електронний чек, що дозволяє ідентифікувати покупку.

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Держпродспоживслужба

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