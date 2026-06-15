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Чи може працівник взяти «чорнобильську» відпустку, не використану за попередні роки

07:36, 15 червня 2026
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Чи накопичуються невикористані дні такої відпустки та чи можна скористатися ними пізніше — пояснюємо норми закону.
Чи може працівник взяти «чорнобильську» відпустку, не використану за попередні роки
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Працівники, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до 1 і 2 категорій, мають право на низку державних гарантій і соціальних пільг, серед яких — додаткова оплачувана відпустка. Однак на практиці часто виникає запитання: чи можна скористатися такою відпусткою, якщо вона не була використана в попередні роки. Законодавство передбачає особливий порядок надання цієї пільги, який суттєво відрізняється від правил щодо щорічних відпусток. Саме тому невикористані дні такої відпустки не накопичуються та не переносяться на наступні роки.

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Яка «чорнобильська» відпустка гарантована законом

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 20 та пункту 1 частини першої статті 21 Закону України № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особам, віднесеним до категорій 1 і 2, держава гарантує компенсації та пільги щодо використання чергової відпустки у зручний для них час, а також надання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік.

Чим ця відпустка відрізняється від щорічної

Законодавство визначає цю відпустку не як щорічну, а як соціальну пільгу та компенсацію для постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Вона не належить до видів щорічних відпусток, передбачених статтею 4 Закону України «Про відпустки». Відповідно, на неї не поширюються норми цього закону, які регулюють порядок надання, перенесення чи накопичення щорічних відпусток.

Крім того, така відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи працівника на підприємстві, в установі чи організації.

Хто оплачує додаткову відпустку чорнобильцям

Фінансування витрат на оплату цієї відпустки здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України № 1445-III.

Підпунктом 9 пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 936, передбачено, що оплату додаткової відпустки тривалістю 16 календарних днів здійснює Пенсійний фонд України незалежно від місця фактичного проживання або перебування особи.

Водночас така відпустка може бути оплачена за рахунок державного бюджету лише один раз протягом відповідного календарного року.

Чи можна взяти невикористану «чорнобильську» відпустку за минулі роки

Ні. Оскільки додаткова відпустка для осіб, віднесених до 1 і 2 категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи, є пільгою та компенсацією, а не щорічною відпусткою, вона не накопичується та не переноситься на наступні роки.

Отже, якщо працівник не скористався правом на таку відпустку в певному календарному році, використати її пізніше за попередні роки він не може. Право на оплату такої відпустки виникає лише в межах відповідного календарного року і реалізується один раз на рік.

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