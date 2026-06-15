Может ли работник взять «чернобыльский» отпуск, не использованный за предыдущие годы

Могут ли накапливаться неиспользованные дни такого отпуска и можно ли воспользоваться ими позже — разъясняем нормы закона.

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Работники, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и относящиеся к 1 и 2 категориям, имеют право на ряд государственных гарантий и социальных льгот, среди которых — дополнительный оплачиваемый отпуск. Однако на практике часто возникает вопрос: можно ли воспользоваться таким отпуском, если он не был использован в предыдущие годы. Законодательство предусматривает особый порядок предоставления этой льготы, который существенно отличается от правил, касающихся ежегодных отпусков. Именно поэтому неиспользованные дни такого отпуска не накапливаются и не переносятся на последующие годы.

Какой «чернобыльский» отпуск гарантирован законом

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 20 и пунктом 1 части первой статьи 21 Закона Украины № 796-ХII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», лицам, отнесенным к категориям 1 и 2, государство гарантирует компенсации и льготы по использованию очередного отпуска в удобное для них время, а также предоставление дополнительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 14 рабочих дней (16 календарных дней) в год.

Чем этот отпуск отличается от ежегодного

Законодательство определяет этот отпуск не как ежегодный, а как социальную льготу и компенсацию для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Он не относится к видам ежегодных отпусков, предусмотренных статьей 4 Закона Украины «Об отпусках». Соответственно, на него не распространяются нормы этого закона, регулирующие порядок предоставления, переноса или накопления ежегодных отпусков.

Кроме того, такой отпуск не связан с трудовым процессом и предоставляется независимо от времени работы работника на предприятии, в учреждении или организации.

Кто оплачивает дополнительный отпуск чернобыльцам

Финансирование расходов на оплату этого отпуска осуществляется за счет средств государственного бюджета в соответствии с Законом Украины № 1445-III.

Подпунктом 9 пункта 4 Порядка использования средств государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 936, предусмотрено, что оплату дополнительного отпуска продолжительностью 16 календарных дней осуществляет Пенсионный фонд Украины независимо от места фактического проживания или пребывания лица.

В то же время такой отпуск может быть оплачен за счет государственного бюджета только один раз в течение соответствующего календарного года.

Можно ли взять неиспользованный «чернобыльский» отпуск за прошлые годы

Нет. Поскольку дополнительный отпуск для лиц, отнесенных к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является льготой и компенсацией, а не ежегодным отпуском, он не накапливается и не переносится на последующие годы.

Следовательно, если работник не воспользовался правом на такой отпуск в определенном календарном году, использовать его позднее за предыдущие годы он не может. Право на оплату такого отпуска возникает только в пределах соответствующего календарного года и реализуется один раз в год.

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